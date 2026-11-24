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„Nejsem nadšený z toho, že budeme muset regulovat ceny,“ řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček poslancům.
Příští rok podle něj Evropu čeká deset voleb a politici se budou podle něj předhánět v tom, jak budou regulovat. Kdyby zůstalo Česko stranou, bylo by to „peklo“ a mohlo by se stát, že bychom měli nejvyšší ceny.
Upozornil, že nyní je cena evropského plynu kolem 90 eur za jednu MWh a že to tlačí ceny elektřiny nahoru. Upozornil, že americký plyn je výrazně levnější. Cena amerického zemního plynu se dlouhodobě pohybuje zhruba kolem 8 až 11 EUR/MWh.
„Je to zákon, který může sloužit jakékoliv příští vládě,“ řekl ve Sněmovně vicepremiér Havlíček.
Opozice ani popáté neprosadila jednání o odvolání Okamury z čela Sněmovny
Opoziční strany před tím při schvalování programu schůze ani na pátý pokus neprosadila do programu schůze návrh na odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela dolní komory parlamentu.
Opoziční poslanci se o to opakovaně snaží poté, co Okamura prosadil ukončení projednávání návrhz o zrušení televizních a rozhlasových poplatů v prvním čtení v sobotu ráno ve 4:36, proti čemuž před pár dny na pražské Letné protestovaly statisíce občanů na akci, kterou svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. Jeho šéf počet protestujících na zaplněné Letné odhadl na 400 tisíc. V každém případě šlo o největší protivládní protest od listopadu 1989, kdy padl komunistický režim.
Návrh na odvolání Okamury v úterý ve Sněmovně přednesla předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová, podle níž se Okamura nikdy předsedou Sněmovny stát neměl. „Jeho působení v čele Poslanecké sněmovny opravdu není dobrou vizitkou a dobrou známkou pro demokratická pravidla a fungování standardního vyspělého státu,“ uvedla.
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib poukazoval na to, že Okamurovo odvolání bylo jedním z požadavků demonstrace na Letné. Okamura podle Hřiba selhal v odpovědnosti za zastupování celé Sněmovny a práci na tom, aby se v ní vedla kultivovaná demokratická debata.
Sněmovna bude moci znovu jednat i v noci, program schvalovala téměř šest hodin
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě na návrh šéfky poslanců ANO Taťány Malé prosadila, že Sněmovna bude bude moci znovu jednat i v noci.
Malá řekla, že i když opozice avizovala, že nechce jednat po 23:00 a chce si potom vzít přestávky na poradu až do rána.
Schůze Sněmovny začala dvě hodiny po poledni a jen schvalování programu schůze trvalo téměř šest hodin.