„Já to vnímám jako neuvěřitelnou ostudu, já to vnímám jako příšernou vizitku téhle vlády, já to vnímám jako raněné egíčko vicepremiéra Macinky za to, že jeho kámoš Filip Turek není ve vládě, i když na fotky se vždycky vetře,“ řekl Rakušan na tiskové konferenci stínové vlády svého hnutí.
„Silný premiér by tohle nedopustil,“ prohlásil Rakušan. „Ministr vlády nesmí znevažovat rozhodnutí vrcholného orgánu justice,“ napsal na síti X.
Šarapatka podal na Macinku trestní oznámení
Bývalý člen Rady České televize a nyní kandidát TOP 09 do Senátu Zdeněk Šarapatka dal na Macinku trestní oznámení. „Někdo to udělat musí: na ministra zahraničí podávám skrze AK Ostrý & Co., advokátní kancelář trestní oznámení,“ napsal Šarapatka na sociální síti X.
Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob neúspěšně navrhl jako první bod jednání dolní komory parlamentu „Respekt vlády k rozhodnutím Ústavnímu soudu a ochrana ústavního pořádku České republiky“.
Místopředseda STAN Karel Dvořák neuspěl s návrhem, aby Sněmovna zařadila bod jednání „Stanovisko Poslanecké sněmovny k nepřijatelným útokům na nezávislost Ústavního soudu“. Hlasovalo pro to 52 ze 129 přítomných poslanců, vládní koalice zařazení bodu neumožnila.
Macinka mluvil o pokusu o ústavní puč a Pavla nazval „soudruh prezident“
Macinka v tu chvíi v lavici pro členy vlády ve Sněmovně neseděl.
Dorazil ale na odpolední ústní interpelace na členy vlády. Ve věci Zpochybňování ústavního systému ho interpeloval bývalý předseda lidovců Marek Výborný.
Chtěl po něm omluvu za slova o „ústavním puči“ na adresu Ústavního soudu. Ta ale nezazněla. Místo toho se ministr omlouval těm, kdo se dlouho občanům, kteří čekají dlouho na rozhodnutí soudu.
„Bleskové rozhodnutí Ústavního soudu je svojí účelovostí a neskrývaným politickým aktivismem důkazem úpadku politické i právní kultury v naší zemi,“ řekl pak Macinka.
O pokusu o „ústavní puč“ mluvil šéf Motoristů sobě, vicepremiér a ministr zahraničí ve středu odpoledne.
„Dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč, který se včera rozehrál na Pražském hradě, dneska pokračuje v Brně. Dostali jsme usnesení Ústavního soudu, které ukládá vládě, ministrovi zahraničních věcí a ministerstvu zahraničních věcí, aby bezodkladně notifikovalo, Severoatlantickou alianci o tom, že součástí delegace bude i pan prezident Petr Pavel. Takže my zítra doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO,“ řekl ve středu ve Sněmovně Macinka.
„Slova ministra zahraničních věcí Macinky o pokusu o ústavní puč jsou bezprecedentně závažná, a vyzývám ho proto k okamžité omluvě. Nejsme banánová republika, aby se takto vyjadřoval vicepremiér,“ reagoval na jeho slova ve středu šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Egem zaslepený zoufalec, hodnotí Macinkova slova o „ústavním puči“ bývalý spojenec Šlachta
Macinkova slova o ústavním puči ostře komentoval i jeho bývalý blízký spojenec, předseda Přísahy Robert Šlachta, který je členem senátního klubu ANO.
„Tohle dokáže říct jen egem zaslepený zoufalec… Můžeme mít jakékoliv názory, ale aby ministr zahraničí Petr Macinka pod záchvatem vlastního ega označoval rozhodnutí Ústavního soudu za pokus o ústavní puč, to je teda mazec,“ napsal na síti X Šlachta.
Motoristé sobě se do vysoké politiky dostali společnou kandidaturou v evropských volbách spolu s Přísahou, kdy se stal europoslancem i čestný prezident Motoristů Filip Turek.
Později se ale Šlachta s Macinkou nepohodli, Motoristé sobě šli do voleb do Sněmovny samostatně, jsou nyní ve vládní koalici, Přísaha neuspěla, ale její předseda Šlachta jako senátor vstoupil do klubu ANO.
Babiš před odletem do Gdaňsku otázka na Macinkovu reakci přešel
Babiš před odletem do Gdaňsku na konferenci o obnově Ukrajiny otázku na reakci ministra zahraničí, který předběžné opatření Ústavního soudu označil za ústavní puč a prezidenta tituloval slovem „soudruh“, přešel.
„Prosil jsem Motoristy, aby neeskalovali ten konflikt, a to se mi celkem dařilo,“ řekl. „Teď mě mrzí, že se pan prezident nedrží předvolebních slibů, že bude spojovat společnost,“ dodal premiér a předseda ANO.