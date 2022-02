Okamurovi vadí, že jej poslanec ODS označil za ‚vola’. Bratr mu vytkl, že jde na ruku Kremlu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Teprve po deváté hodině ráno se Sněmovna dostala k hlasování o návrhu programu mimořádné schůze a postupně zamítá návrhy SPD na jeho rozšíření.

Emoce politiků SPD brzy ráno vzbudilo, když Skopeček odebral slovo poslanci hnutí Oldřichu Černému. Ten zhruba hodinu a půl předčítal důvodovou zprávu k novele veterinárního zákona, včetně čísel evropských směrnic. „Opakujete nesmyslně seznam evropských směrnic,“ vyčetl poslanci SPD Skopeček a odebral Černému slovo, před tím ho několikrát varoval.

„Nikdy jsem si nemyslel, že nám budete odebírat slovo. To je od vás velmi demokratické,“ řekl předseda poslanců SPD Radim Fiala.

„Legitimně jsme oznámili, že budeme dělat obstrukce proti přijetí totalitního pandemického zákona,“ řekl Okamura. Při jeho slovech poslanci vládní koalice nesouhlasně tloukli na lavice. „Nás je jen dvacet, ale bojujeme ze všech sil,“ prohlásil také šéf SPD.

Poslanci zatím jen rozhodli, že novelu pandemického zákona projednají ve stavu legislativní nouze, tedy zrychleně. Proti byly jen ANO a SPD, která nyní blokuje jednání podrobným zdůvodňováním návrhů na rozšíření programu mimořádné schůze.

Cílem SPD je co nejvíce oddálit hlasování o novele pandemického zákona, kdy se ukáže početní převaha stran vládní koalice. Zákon má platit jen do konce února. Vláda teď chce, aby platit až do konce listopadu.

Počínání bratra ostře kritizuje Hayato Okamura

Chování svého bratra Tomia Okamury kritizuje v sérií tweetů, které napsal během mimořádné schůze Sněmovny, lidovecký poslanec Hayato Okamura.

„Tomio právě mluví ve Sněmovně, jakoby měl jasné zadání z Kremlu co nejvíce rozdělit a paralyzovat českou společnost. V kritické situaci podrývá bezpečnost naší země a jejích občanů,“ napsal Hayato Okamura již v úterý.

Hayato Okamura @HayatoOkamura SPD VĚDOMĚ ŠKODÍ Tomio právě mluví ve Sněmovně, jakoby měl jasné zadání z Kremlu co nejvíce rozdělit a paralyzovat českou společnost. V kritické situaci podrývá bezpečnost naší země a jejích občanů. oblíbit odpovědět

V kritice pokračoval i dál. „Tomio flagrantně zneužívá ,přednostního práva’ předsedy strany vzít si téměř kdykoliv slovo a mluvit pak v podstatě jakkoliv dlouho. Na občanech a řešení jejich problémů SPD zjevně nezáleží. Tomio jedná, jakoby byl v něčem nemocný,“ napsal Hayato Okamura.

A ve středu se vrátil k tomu, že SPD podle něj jde jasně na ruku Kremlu. „V situaci, kdy je vypjatá mezinárodní bezpečnostní situace ve východní Evropě, se SPD snaží celonočním obstruováním zablokovat a paralyzovat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. SPD hrubě ohrožuje bezpečnost občanů naší země,“ napsal Hayato Okamura na Twitteru.

Hayato Okamura @HayatoOkamura SPD JDE JASNĚ NA RUKU KREMLU V situaci, kdy je vypjatá mezinárodní bezpečnostní situace ve Východní Evropě se SPD snaží celonočním obstruováním zablokovat a paralyzovat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. SPD hrubě ohrožuje bezpečnost občanů naší země. oblíbit odpovědět

„My tady přece nejednáme o zahraniční politice,“ podivil se šéf SPD. „Mám na to jedinou odpověď. Já mám bratra rád,“ komentoval Tomio Okamura pro iDNES.cz tweety svého bratra Hayata z poslaneckého klubu KDU-ČSL.