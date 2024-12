Poslanci by se mohli zabývat změnami v rozpočtovém určení daní

Návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní vychází z většinové dohody v Asociaci krajů. Nesouhlasí s ním Moravskoslezský a Ústecký kraj a Praha, obávají se poklesu příjmů. Dohromady o miliardy korun by podle svých sdružení mohly přijít i tisíce obcí.

Poslanci by také mohli začít projednávat novelu k další elektronizaci zdravotnictví,, která by zvýšila věkovou hranici pro pravidelné zdravotní prohlídky řidičů o pět let na 70 let.

Doklad o zdravotní způsobilosti by už motoristé nemuseli vozit s sebou, byl by v registru řidičů. Obdobně by to platilo i pro posudky pro žadatele o řidičské oprávnění a v dalších situacích. V registru pacientů by přibyl údaj, že pacient je držitelem oprávnění k nakládání se zbraní.

Podle novely, která se týká rozšíření pravomocí Vojenské policie, by vojenští policisté mohli využívat drony a zároveň zamezovat jejich provozu, zadržet řidičský průkaz nebo vstoupit na pozemek, pokud by to bylo nezbytné pro ochranu života nebo zdraví lidí.

V opakovaném druhém čtení poslanci projednají veterinární novelu o povinných kamerách na jatkách, aby bylo možné sledovat, jak zaměstnanci zacházejí se zvířaty.