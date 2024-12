Zchudnou obce od Aše po Jablunkov, varuje Schillerová. Politici se přou o daně

„Ústecký kraj přijde o 460 milionů korun za dva roky, Moravskoslezský dokonce o skoro půl miliardy,“ prohlásila před schůzí Sněmovny Schillerová.

Do zákona je podle ní zároveň vložena rádoby nenápadná technická změna dotýkající se obcí.

„A to změna natolik zásadní, že finančně poškodí většinu obecních samospráv napříč Českou republikou o částku 2,7 miliardy korun,“ prohlásila exministryně financí a šéfka poslanců ANO.

Návrh hájí vládní hnutí STAN. „Je to spravedlivější přerozdělení a zároveň větší odpovědnost, ale zároveň jsou k tomu navýšeny finanční prostředky, Je to zpřesnění dotací pro kraje, které budou mít větší možnost se postarat o služby,“ řekl poslanec STAN Jan Kuchař.

Hnutí Starostové a nezávislí vzniklo v minulosti právě hlavně kvůli tomu, aby měly zejména menší obce větší podíl na vybraných daní.

Vládní novela předpokládá zvyšování podílu krajů na inkasu sdílených daní v následujících třech letech. Návrh vychází z většinové dohody v Asociaci krajů.

Nesouhlasí s ním ovšem Moravskoslezský i Ústecký kraj a Praha, které se obávají poklesu příjmů, o němž hovořila v případě Moravskoslezského i Ústeckého kraje Schillerová.

Dohromady o miliardy korun by podle svých sdružení mohly přijít i tisíce obcí.

Šéf poslanců ODS Marek Benda navrhl a prosadil, aby právě o navržené změně rozpočtového určení daní mohli poslanci jednat a hlasovat i po jednadvacáté hodině.

Neprošel návrh, ať se jedná o bodu „Sen pana premiéra o německých mzdách“

Teprve po téměř třech hodinách poslanci kývli na úpravy programu schůze Sněmovny. Odmítli přitom třeba zařadit do programu bod s názvem „Sen pana premiéra o německých mzdách“, což navrhl projednávat předseda opozičního ANO Andrej Babiš. Neuspěl ani s návrhem jednat o emisních povolenkách.

Jeho kolegyně Schillerová neprosadila bod nazvaný „Německé platy pro politiky za dva roky, pro zaměstnance v nedohlednu“.

Předseda SPD Tomio Okamura chtěl marně jednat o bodu s názvem „Green Deal potápí český průmysl“ i o deportaci nelegálních migrantů.

Přímý přenos jednání Sněmovny

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

V opakovaném druhém čtení mají poslanci naopak v úterý projednat novelu veterinárního zákona o povinných kamerách na jatkách, aby bylo možné sledovat, jak zaměstnanci zacházejí se zvířaty.

Věková hranice pro pravidelné zdravotní prohlídky řidičů se zvýší na 70 let

Poslanci by mohli také v úterý začít projednávat novelu k další elektronizaci zdravotnictví, která by zvýšila věkovou hranici pro pravidelné zdravotní prohlídky řidičů o pět let na 70 let.

Doklad o zdravotní způsobilosti by už motoristé nemuseli vozit s sebou, byl by v registru řidičů. Obdobně by to platilo i pro posudky pro žadatele o řidičské oprávnění a v dalších situacích. V registru pacientů by přibyl údaj, že pacient je držitelem oprávnění k nakládání se zbraní.

Podle novely, která se týká rozšíření pravomocí Vojenské policie, by vojenští policisté mohli využívat drony a zároveň zamezovat jejich provozu, zadržet řidičský průkaz nebo vstoupit na pozemek, pokud by to bylo nezbytné pro ochranu života nebo zdraví lidí.