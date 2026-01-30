Poslanci budou jednat o stavebním zákonu a nejspíš i o omezení obstrukcí

Opoziční poslanci navrhli vrátit novelu stavebního zákona předkladatelům z vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě k dopracování.
Zajímalo je, kdo se na zpracování navrhovaných změn podílel a proč návrh nepředložila vláda, aby prošel řádným připomínkovým řízením.
Poslanci nejspíš začnou jednat i o změně svého jednacího řádu
Sněmovna by mohla začít projednávat i změny svého jednacího řádu, které mají přispět k omezení obstrukcí. Měla je začít diskutovat už ve čtvrtek na mimořádné schůzi, ale tomu opozice zabránila.
Změny připravila skupina poslanců vládní koalice a pod jejich návrhem je podepsán i šéf poslanců ODS Marek Benda. Opozice ale bude usilovat o to, aby změny platily až od příštího volebního období.
Při debatě o programu by měli řečníci s přednostním právem limit třicet minut, poslanci bez přednostního práva mluvit by první den jednání měli pět minut, v dalších dnech dvě minuty.
Při projednání návrhů by bylo možné zkrátit dobu vystoupení na dvakrát pět minut. Řečníci s přednostním právem by nesměli překročit limit třicet minut, při svém druhém vystoupení deset minut.
V minulém volebním období vynikal v obstrukcích současný předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, který dokázal u řečnického pultu strávit i přes deset hodin v jednom kuse. Obstrukce hojně využívalo i hnutí ANO.
Změna Ústavy dá NKÚ právo kontrolovat hospodaření České televize i rozhlasu
Poslanci by mohli začít projednávat i novely ústavy, která dává Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pravomoc prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Navrhl to Senát.
Koalice ANO, SPD a Motoristů chce už od příštího roku zrušit pravidelné měsíční poplatky České televizi a Českému rozhlasu. Opozice s tím nesouhlasí, varuje před ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií.