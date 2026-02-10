Poslanci mohou jednat o zákonu o podpoře bydlení či o svém jednacím řádu

Autor:
  6:31aktualizováno  6:31
Poslanci by se mohli v úterý zabývat novelou zákona o podpoře bydlení či změnou svého jednacího řádu kvůli omezení obstrukcí při jednání. Schůze Sněmovny začíná odpoledne a v jejím úvodu lze očekávat, tak jako vždy, velké množství návrhů na úpravu jejího programu.

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Vládní návrh změny zákona o podpoře bydlení omezuje poradenství v bydlení jen na lidi s vazbou ke správnímu obvodu kontaktního místa. Jde o ty, kteří tam mají trvalý pobyt, dva roky bydliště, či tam nejméně dva roky pracují nebo studují.

Navržená změna jednacího řádu omezuje řečníky při navrhování změn programu schůzí a dává Sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Novelu připravila skupina poslanců vládní koalice, kteří chtějí snížit možnost obstrukcí.

Ty v minulém období využívali poslanci SPD a hnutí ANO a dominoval v nich hlavně současný předseda Sněmovny Tomio Okamura, který dokázal mluvit i více než deset hodin, aby blokoval jednání Sněmovny.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.