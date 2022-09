Turecko otevřelo Syřanům stavidla do Evropy, řekl ministr vnitra Rakušan

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Za problém označil Rakušan to, že Maďarsko nepřijímá zpět uprchlíky, kteří směřují dál přes Slovensko a Česko do Německa, nebo do Rakouska. Znamená to, že nejsou ze strany Maďarska dodržovány dohody o navracení uprchlíků.

„Máme tady dominový efekt,“ řekl Rakušan. Bude ve středu o problému jednat se slovenským ministrem vnitra a příští týden v pondělí s bavorským ministrem vnitra. „Německo nemá v tuto chvíli zájem zavírat hranice s Českou republikou,“ prohlásil Rakušan.

Jednat o situaci kolem zvyšujícího se počtu uprchlíků, kteří směřují do České republiky, navrhl poslanec opozičního ANO Radek Vondráček. Chce projednat informaci vlády o stavu nelegální migrace.

Česká republika se stává významnou migrační trasou, řekl Vondráček

„Já jsem poslancem za Zlínský kraj a opravdu se u mě objednali občané opakovaně v kanceláři a přišli s tím, co se děje na česko-slovenské hranici, že se skutečně pohybují v lese syrští uprchlíci a že ta situace graduje,“ řekl Vondráček. A zeptal se Rakušana, zda je pravda, že je zadrženo padesát syrských migrantů denně. Obává se, že je to jen špička ledovce. „Co se s tímb bude dít?“ zeptal se Rakušana poslanec za ANO Vondráček.

Česká republika se podle bývalého předsedy Sněmovny stává významnou migrační trasou. Ministr vnitra Rakušan na jeho vystoupení reagoval, že poslance překvapí, protože s jednáním o problému sílící migrace souhlasí. „Rozhodně se nebráním tomu, abychom tuto debatu otevřeli na půdě Sněmovny,“ řekl ministr vnitra.

„Erdogan v téhle chvíli před prezidentskými volbami z území Turecka pouští Syřany, kteří tam dlouhodobě po dohodě na evropské úrovni byli,“ řekl Rakušan. „Evropská unie Turecku platila nemalé finanční prostředky, ta dohoda pozbyla platnosti a prezident Erdogan otvírá cestu do Evropy,“ prohlásil ministr vnitra. Proto jsou 90 procent migrantů jsou Syřani z Turecka.

Takto vyhrožuje Erdogan Řecku:

Poslanci budou jednat i o smlouvě s Katarem kvůli plynu a o úpravě rozpočtu

Poslanci se sešli se poprvé poté, co se ANO a SPD nepodařilo povalit vládu Petra Fialy. „Po dvou divokých letních schůzích se snažíme vybrat nekonfliktní body,“ řekl šéf poslanců ODS Marek Benda.

Jako příklad uvedl smlouvu s Katarem o zamezení dvojího zdanění, což je podle něj důležité kvůli dovozu zkapalněného plynu z Kataru.

„Na schůzi se poslanci začnou zabývat ale i navrhovanou změnou letošního státního rozpočtu, jež prohlubuje schodek o 50 miliard na 330 miliard korun.

„Vláda navyšuje schodek o 50 miliard, přičemž války na Ukrajině, kompenzací s tímto spojených se týká asi 22 miliard, 16 miliard je dorovnání mandatorních zákonných výdajů, které se rozhodně nemohly takovým způsobem změnit za tři měsíce. Zadlužuje nás, ale občanům a firmám se nic nevrací,“ kritizovala šéfka klubu ANO Alena Schillerová.

„Nesouhlasíme s touto strukturou státního rozpočtu. Jsou tam obrovské výdaje, které v tuto chvíli nejsou potřeba,“ řekl předseda SPD Tomio Okamura.

Navrhl, aby se Sněmovna přednostně zabývala podle Okamury škodlivou činností vlády Petra Fialy, která podle něj neřeší zdražování. Hnutí ANO a SPD opětovně podají podnět ke svolání mimořádné schůze Sněmovny k energetické krizi a pomoci občanům.