Kvůli růstu cen plynu a elektřiny dosáhne víc lidí na příspěvek na bydlení. Může být i pro podnájemníky

Sněmovna schválila zákon o zvýšení příspěvku na bydlení ve stavu legislativní nouze. Ještě to musí potvrdit Senát a podepsat prezident Miloš Zeman.

Na příspěvek na bydlení má nově dosáhnout více lidí. Nově by ho mohli pobírat i podnájemníci. Na návrh lidovce Víta Kaňkovského budou mít nárok na příspěvek na bydlení i vlastníci staveb pro individuální nebo rodinnou rekreaci, kteří je užívají k trvalému bydlení.

Takzvané normativní náklady, z nichž se příspěvek na bydlení vypočítává, novela jednorázově zvyšuje podle počtu osob v domácnosti a typu bydlení o zhruba 1100 až 2100 korun. Na příspěvek na bydlení nyní mají nárok vlastníci bytu či trvale hlášení nájemníci, kterým na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent.

Vládní strany ale nechtěly, aby pomoc občanům kvůli prudkému růstu cen energií byla plošná. „My tady nejsme od toho, abychom dávali dárky, ale pomohli těm občanům, kteří tu pomoc opravdu potřebují,“ uvedl šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

Energetická krize zavede do světa dávek i ty, kdo ho neznali, varuje Juchelka

„Nechceme přece, aby se nůžky ve společnosti rozevíraly,“ oponoval poslanec ANO Aleš Juchelka. Podle něj by by byla vhodnější kvůli zdražování energií nějaká plošná forma pomoci. Mnoho lidí se podle něj kvůli energetické krizi vůbec poprvé seznámí se světem sociálních dávek. A to i ti, kteří nebrali ani přídavky na děti.

„Energožebračenky nic neřeší,“ řekl také Jiří Kobza z SPD. Neřeší problém skutečného důvodu prudkého růstu cen energií a vybídl vládu k nastavení takového systému, aby nebyli vynecháni všichni potřební a neskončili v energetické chudobě jen proto, že budou považovat za hanbu žádat o sociální dávky.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO řekl, že nízko a středněpříjmových domácností je v Česku 85 procent.

„Rozhodli jsme o tom, že se adekvátně navýší příspěvek na bydlení a rozšíří, aby na něj dosáhlo víc lidí,“ řekl minulý týden premiér Petr Fiala. Návrh zmocňuje vládu, aby mohla případně letos rozhodnout o dalším zvýšení dávky, kdyby ceny elektřiny a plynu dál rostly.

Havlíček: Návrh Pirátů na uhlíkový bonus až 400 korun na občana není špatný

Piráti minulý týden oznámili, že navrhnou ve vládě „uhlíkový bonus“, až 400 korun na každého občana. Bývalý vicepremiér Havlíček za ANO řekl, že ho tento návrh připravil a že ho nepovažuje vůbec za špatný.

Piráti @PiratskaStrana @JakubMichalek19 navrhne vládě uhlíkový bonus, podle kterého každý občan dostane měsíčně příspěvek až 400 Kč. Vzhledem k růstu cen energií a emis. povolenek přiteče do rozpočtu o 100 mld. navíc. Náš návrh představuje zátěž cca 50 mld., které vrátíme lidem. Stejně jako v Rakousku. https://t.co/rf5RW2LhfF oblíbit odpovědět

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová se zeptala vlády, kolika lidem úprava příspěvku na bydlení vlastně pomůže.

Vládní návrh zákona, který reaguje na zdražení energií, podle ní v podstatě kopíruje předpis připravený předchozím kabinetem ANO a ČSSD. „Co mě velmi mrzí, je to, že v souvislosti s energetickou krizí vláda vyřadila tři zákony, které souvisely s bojem proti této krizi,“ uvedla. Za nejúčinnější považuje snížení DPH na nulu.

„Řada lidí na ten úřad nepůjde a lidé si budou brát půjčky,“ řekla místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová.

Poslanci ve středu rozhodnou o důvěře vládě

Koaliční vládu Petra Fialy čeká ve středu hlasování o důvěře. Vláda, na níž se dohodly ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN, se ve Sněmovně opírá o 108 poslanců z 200, a tak pro ni nebude problém důvěru získat. K vyslovení důvěry stačí vládě hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Poslanci budou na své lednové schůzi volit také šestého místopředsedu Sněmovny. ANO, které má mít podle dohod, dva místopředsedy dolní komory parlamentu, do volby posílá tentokrát bývalého vicepremiéra Karla Havlíčka, když dříve již dvakrát ve volbě neuspěl bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček.

O poslední volný post ve vedení dolní komory parlamentu dosud zápolili Vondráček a předseda SPD Tomio Okamura. Ani jeden ale nezískal dostatečný počet hlasů. Volba místopředsedy Sněmovny bude v pátek.