Balíček se může změnit, radoval se odborář, Koalice nemusí úpravy přijmout

Příprava návrhu změn úsporného balíčku totiž podle něj automaticky neznamená, že koalice navrhované změny přijme.

Přesně 24 hodin před tím, než začne vládní koalice na mimořádné schůzi Sněmovny prosazovat úsporný balíček, který ruší daňové výjimky a vrací nemocenskou pro zaměstnance, se sešla vláda se zástupci odborů a zaměstnavatelů. Řešili výhrady k chystanému rozpočtu na příští rok, který vláda připravuje se schodkem 235 miliard korun, což se váže právě k balíčku.

Roman Ďurčo @DurcoRoman_Kovo Dnešní jednání @tripartita_cz bylo konečně věcné. @strakovka naslouchala argumentům zaměstnanců i zaměstnavatelů k vládnímu balíčku. Podle dohody s @P_Fiala a ministrem @Zbynek_Stanjura by měl být připraven společný pozměňovací návrh a v létě předložen do sněmovny. Nyní na něm… https://t.co/V22yRr8COU https://t.co/CRiKjSmeIe oblíbit odpovědět

Konečný návrh státního rozpočtu na příští rok, který musí vláda do Sněmovny poslat do konce září, nesmí mít podle premiéra Petra Fialy schodek vyšší než 270 miliard korun.

Úsporný balíček, který začne v úterý prosazovat ve Sněmovně vláda, počítá s tím, že nově budou dvě sazby DPH 12 a 21 procent. Pro potraviny bude sazba 12 procent a nulové zdanění má platit pro knihy. Koalice počítá i s rušením řady daňových výjimek, třeba školkovného či nepeněžních zaměstnaneckých benefitů. „Je to přijatelná cena za budoucí prosperitu Česka,“ řekl Fiala.

Peníze do rozpočtu má přinést opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy. Do rozpočtu to má přinést dodatečných 11,9 miliardy korun.

Vláda nehodlá v rozpočtu na příští rok snižovat tarifní platy státních zaměstnanců o 5 procent, jak původně zvažovala.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan Dnešní jednání tripartity o chystané konsolidaci rozpočtu: Zdaleka ne na všem jsme pochopitelně našli shodu. Shodujeme se ale, že stav veřejných financí je vážný a řešit se měl už dávno. S odbory souhlasím v tom, že není možné snižovat platy státních zaměstnanců. Na špatně… https://t.co/nO2GguKU09 oblíbit odpovědět

Nesnižujte počet úředníků na odbavování migrační politiky, žádají zaměstnavatelé

„Jednoznačně by v tak napjaté situaci na trhu práce nemělo dojít k osekání počtu úředníků na odbavování migrační politiky, což by zpomalilo vyřizování pracovních víz. Prioritními oblastmi jsou pro nás aplikovaný výzkum a infrastruktura. S jednotlivými resorty stále řešíme připravované škrty v dotacích, aby se nedotkly transformačních výzev. Požádali jsme vládu, aby při přípravě rozpočtu zohlednila také výdaje na strategické investice, na které se chce více zaměřit,“ uvedl v průběhu Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.