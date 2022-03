Vláda řeší nouzový stav a příspěvek pro domácnosti, jež ubytují uprchlíky

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Podle ústavního právníka Jana Kysely by měl kabinet opakovaně žádat o prodloužení maximálně o 30 dní kvůli zachování kontrolní role Sněmovny. Nouzový stav vyhlásila vláda od 4. března.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová řekla, že nebude případně doporučovat poslancům hnutí hlasovat pro prodloužení stavu nouze o tři měsíce. ANO podle ní bylo připraveno podpořit prodloužení o 30 dní. „Osobně jsem z toho docela překvapena, nikdo s námi o tom nejednal,“ uvedla Schillerová.

Příspěvek pro domácnosti, které ubytují uprchlíky, se má začít vyplácet po 11. dubnu

Vláda má rozhodnout i o výši příspěvku pro solidární domácnost, která se rozhodne bezplatně ubytovat uprchlíky před Putinovou válkou. Je určen pro ty, kdo u sebe doma či ve volných bytech ubytovávají uprchlíky.

Příspěvek pro solidární domácnost by se měl začít vyplácet po 11. dubnu, získat by ho mohli lidé, kteří ubytovali uprchlíky zdarma déle než 16 dní v měsíci. Za osobu by mohli od státu dostat 3 tisíce korun na měsíc, nejvýš ale 9 tisíc korun. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka navrhne vládě, aby to bylo ještě o něco víc, a sice 12 tisíc korun.

„Lidé, kteří uprchlíky z Ukrajiny u sebe ubytovávají, to dělají nezištně, protože chtějí pomoci, mají tu možnost. Ale víme také a chápeme, že taková pomoc není zadarmo. Vyžaduje to od těch lidí, kteří tuto pomoc poskytují, velké náklady a pokud to mají dělat delší dobu – a řada z nich to chce dělat delší dobu – tak je naší povinností těmto lidem přispět. Tento příspěvek by měl kompenzovat zvýšené náklady, ale bude nastaven tak, aby nepodporoval obchod s chudobou nebo některé související negativní jevy,“ řekl v úterý ve Sněmovně premiér Petr Fiala.

Kabinet by měl vyhodnotit také tabulku s informacemi o využití ubytovacích kapacit státních institucí pro uprchlíky. Zabývat se bude i návrhy ohledně darování výstroje, balistického a dalšího materiálu Ukrajině.

Ministr Rakušan minulý týden uvedl, že Česko pošle ukrajinským hasičům jako dar dva hasičské žebříky, čtyři plošiny, ochranné obleky, přilby a dýchací přístroje. Tisíc neprůstřelných vest pro hasiče kupuje ukrajinské velvyslanectví ze sbírky v České republice.