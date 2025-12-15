Babišova vláda bude poprvé jednat, ministři pojedou na Úřad vlády autobusem

Novou vládu Andreje Babiše čeká v pondělí první jednání hned poté, co ji prezident Petr Pavel ráno jmenuje. Ministři kabinetu ANO, SPD a Motoristů sobě by měli na Úřad vlády dorazit společně autobusem. Nového premiéra Babiše přivítá v sídle vlády jeho předchůdce Petr Fiala.
Na nádvoří Pražského hradu odpovídá nově jmenovaný premiér Andrej Babiš na dotazy novinářů. (9. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předat chce premiérovi osmdesátistránkovou zprávu premiéra o stavu země, kde shrnuje výsledky svého vládnutí.

„Když jsem nastupoval, Andrej Babiš mi napsal dopis. Já mu dopis psát nebudu, ale to podstatné najde v té zprávě, kterou mu osobně předám,“ řekl Fiala. S ním skončí i poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar.

Do čela Úřadu vlády se může vrátit Tünde Bartha

Na první zasedání nového kabinetu je vyhrazená zhruba hodina. Rozhodnout by vláda mohla o obsazení předsedy Legislativní rady vlády, funkce mluvčího kabinetu či jmenování vedoucí Úřadu vlády. Do této funkce by se mohla vrátit Babišova spolupracovnice Tünde Bartha.

Babiš pak bude v pondělí až do večera uvádět ministry do jejich úřadů. Do Vánoc by členové jeho nového kabinetu měli sejít ještě na dvou řádných zasedáních.

Už v úterý by vláda měla jednat o odmítnutí migračního paktu Evropské unie a systému emisních povolenek ETS 2, projednat novelu stavebního zákona.

Řešit bude i ceny energií a je už také připraven scénář toho, jak nová koalice sníží cenu regulované složky elektřiny. „Zjednodušeně řečeno, od 1. ledna bude snížena regulovaná složka elektřiny o 15,1 procenta pro domácnosti, pro firmy nebo ty, kteří jsou na vysokém nebo velmi vysokém napětí, to bude ještě o něco více,“ řekl nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Nebude to muset schvalovat parlament.

