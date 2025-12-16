Vláda odmítne emisní povolenky i migrační pakt. Bude jednat i o ceně elektřiny

Jednání vlády bude předcházet koaliční schůzka ANO, SPD a Motoristů a zasedání ministrů bude podle nového premiéra Babiše velmi dlouhé.
Jedním z hlavních bodů jednání vlády by mělo být převedení příspěvků na podporované zdroje energie na stát. Vláda tím chce snížit regulované ceny elektřiny. Náklady nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dříve odhadl na 17 miliard korun ročně.
Snížení celkové ceny elektřiny o deset procent
Podle něj by se celková cena elektřiny po přenesení plateb za obnovitelné zdroje na stát měla v průměru snížit o deset procent. Dopad se bude lišit podle typu napětí, na které jsou odběratelé připojeni.
Na zlevnění elektřiny potřebuje Energetický regulační úřad čtrnáct dnů od chvíle, kdy dostane příslušné usnesení vlády.
Vláda bude jednat i návrhu poslanců ANO, SPD a Motoristů zastavit růst sociálních odvodů OSVČ. Návrh předpokládá, že by nejnižší vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných, které tuto činnost vykonávají jako hlavní, zůstal na letošní úrovni 35 procent. Podle platné úpravy by se měl zvýšit na 40 procent.
Vláda by se měla také začít zabývat návrhem státního rozpočtu na příští rok, který chce ministryně financí Alena Schillerová předložit do druhé poloviny ledna. Babiš ministry požádal, aby na zasedání přizvali ředitele odpovědné za rozpočet. Předchozí vládě rozpočet se schodkem 286 miliard korun poslanci nové sněmovní většiny vrátili k přepracování, Česko tak začne příští rok v rozpočtovém provizoriu.
Nižší sociální odvody OSVČ, přerozdělení peněz z účtu VZP menším pojišťovnám
OSVČ by schválení návrhu měli na sociálních odvodech ušetřit nejméně 715 korun měsíčně, za rok 8580 korun. Musí ale zároveň počítat s tím, že nižší odvody poznají v okamžiku, kdy půjdou do důchodu na tom, že budou mít nižší penzi od státu.
Vláda se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha má zabývat i jeho poslaneckým návrhem přerozdělit osm miliard korun z účtu Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi menší zdravotní pojišťovny.