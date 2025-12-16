Vláda odmítá emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt. Sníží se ceny elektřiny

Nová vláda premiéra Andreje Babiše odmítne na úterním jednání systém nových emisních povolenek ETS 2, jejichž zavedení by v Česku zdražilo bydlení a dopravu, i migrační pakt Evropské unie, který počítá se solidaritou mezi státu EU při přílivu nelegálních migrantů. Prohlášení nezmění nic na tom, že migrační pakt byl přijat, i když pro něj Česko nehlasovalo.

Podle prvního místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) se Česko nemusí obávat finančních dopadů v případě, že povolenkový systém nezavede.

„Máme připravený scénář, abychom naprosto minimalizovali jakýkoliv negativní dopad na Českou republiku. Platí, že považujeme dvojkové emisní povolenky, ale i ty původní jedničkové, za zhoubný nástroj Evropské unie, kvůli kterému se řítíme hlavou proti zdi,“ prohlásil Havlíček.

Zavedení systému emisních povolenek pro domácnosti ETS 2 by podle nové koalice vyšlo Česko násobně dráž než případné sankce ze strany Evropské unie. „Jsem rád, že v souladu s tím, co jsme slibovali, implementaci odmítneme,“ uvedl předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Koalice se sešla ještě před jednáním kabinetu.

Nová vláda se zabývá také novým stavebním zákonem, který předložili poslanci ANO, SPD a Motoristů sobě, a mandátem pro premiéra na nadcházející summit Evropské unie. Zasedání vlády bude podle Babiše mimořádně dlouhé.

Snížení celkové ceny elektřiny o deset procent

Vláda rozhouje i o kroku, který povede ke snížení ceny elektřiny. Jedním z bodů vládního jednání je převedení příspěvků na podporované zdroje energie na stát. Kabinet tím chce snížit regulovanou složku ceny elektřiny. Náklady nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dříve odhadl na 17 miliard korun ročně.

Podle Havlíčka by se po řenesení plateb za obnovitelné zdroje na stát měla celková cena elektřiny v průměru snížit zhruba o deset procent. Konkrétní dopad se bude lišit podle typu napětí, na které jsou odběratelé připojeni.

Energetický regulační úřad bude na provedení změn potřebovat přibližně čtrnáct dní od chvíle, kdy obdrží příslušné usnesení vlády.

Kabinet se bude zabývat také návrhem poslanců ANO, SPD a Motoristů zastavit růst sociálních odvodů osob samostatně výdělečně činných. Předloha počítá s tím, že nejnižší vyměřovací základ OSVČ, které podnikají jako hlavní činnost, zůstane na letošní úrovni 35 procent. Podle současné legislativy by se měl zvýšit na 40 procent.

Vláda by se měla začít věnovat i návrhu státního rozpočtu na příští rok, který chce ministryně financí Alena Schillerová předložit ve druhé polovině ledna. Premiér Babiš požádal ministry, aby k jednání přizvali i ředitele odpovědné za rozpočty jednotlivých resortů. Předchozí vládě poslanci nové sněmovní většiny vrátili rozpočet se schodkem 286 miliard korun k přepracování, Česko tak vstoupí do nového roku v rozpočtovém provizoriu.

Nižší odvody OSVČ a přesun peněz ve zdravotnictví

OSVČ by podle předkladatelů návrhu mohly na sociálních odvodech ušetřit nejméně 715 korun měsíčně, tedy 8 580 korun ročně. Zároveň však musí počítat s tím, že nižší odvody se v budoucnu projeví nižší výší státního důchodu.

Vláda se má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zabývat také jeho poslaneckým návrhem na přerozdělení osmi miliard korun z účtu Všeobecné zdravotní pojišťovny ve prospěch menších zdravotních pojišťoven.

Co se chystá v roce 2026

Mohlo by Vás zajímat

