Vláda schvaluje cestu prezidenta Pavla a ministra Macinky do Mnichova

  7:02aktualizováno  11:49
Vláda má projednat a schválit cestu prezidenta Petra Pavla a ministra zahraničí Petra Macinky na Bezpečnostní konferenci koncem týdne do Mnichova. Jednání kabinetu se neúčastní premiér Andrej Babiš ani vicepremiér Karel Havlíček, kteří zamířili do Bavorska na jednání s tamním premiérem Markusem Söderem. Jednání vlády tak vede ministryně financí Alena Schillerová.

„Byl bych opravdu velmi nerad, aby někdo, a to je jedno úplně kdo z oficiálních představitelů, v zahraničí prosazoval jinou politiku, než je v souladu s programovým prohlášením vlády,“ řekl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura před koaličním jednáním, které předcházelo jednání vlády.

Účastníci bezpečnostní konference se sejdou v hotelu Bayerischer Hof v centru Mnichova. Účast potvrdilo více než šedesát hlav států a vlád.

Z Česka mají do Mnichova jet samostatně prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka.

Ideální by bylo, kdyby Českou republiku reprezentoval zástupce vlády, protože zahraniční politiku má v gesci vláda,“ prohlásil Okamura.

Česko má reprezentovat prezident Pavel, řekl ministr Plaga

Naopak podle ministra školství za ANO Roberta Plagy měl na mnichovské konferenci reprezentovat Českou republiku prezident. Dohodu na zastoupení vidí jako první krůček k narovnání vztahů s Hradem.

Prezident Petr Pavel koncem ledna na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat členem vlády Filipa Turka.

Zprávy, které od Macinky dostal jeho poradce Petr Kolář, prezident zároveň zveřejnil. Když se pak Babiš nedistancoval od počínání ministra zahraničí a neodvolal ho z vlády, opozice vyvolala neúspěšně hlasování o nedůvěře vládě.

Na podporu hlavy státu se také v centru Prahy sešly desetitisíce lidí na výzvu Stojíme za prezidentem podepsalo už přes 758 tisíc lidí. Když bude podpisů přes milion, svolá spolek Milion chvilek pro demokracii shromáždění na Pavlovu podporu na pražskou Letnou.

Změna trestního zákoníku

Na programu jednání vlády je také změna trestního zákoníku, která počítá s rozšířením trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Nový trestný čin má postihovat lidi vědomě využívající služeb obětí moderního otroctví.

Novela trestního zákoníku řeší také případy, kdy při vykonávání soudem uloženého trestu obecně prospěšných prací vznikne úraz nebo škoda.

Vláda také projedná novelu o předcházení ekologické újmě, kterou předložili opoziční poslanci v čele s exministrem životního prostředí Petrem Hladíkem. Má podle autorů návrhu přispět ke snazšímu a rychlejšímu řešení nejzávažnějších škod na životním prostředí.

Stejná odměna za medaile pro paralympioniky

Kabinet dostal pro informaci materiál o aktualizaci ocenění medailových umístění na letošních olympijských a paralympijských hrách.

Ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Šťastný po kritice tobo, že měli paralympionici dostat za další medaile poloviční odměny, slíbil odměny dorovnat.

Za zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo mají olympionici dostat 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu a za bronz 1,2 milionu korun.

