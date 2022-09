Vláda bude schvalovat pomoc velkým firmám kvůli cenám energií i válečnou daň

Vláda už v pondělí navrhla zastropovat cenu silové elektřiny na 6 korunách a cenu plynu na 3 koruny včetně DPH za kilowatthodinu pro domácnosti, živnostníky a veřejné instituce. Rozpočtové náklady vláda tohoto opatření v příštím roce odhaduje vláda na 130 miliard korun. Zaplatit to mají příjmy z dividend ze státních firem, z windfall tax a z emisních povolenek.

Co se týče pomoci velkoodběratelům energií, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela v úterý řekl, že navrhne takzvaný dočasný krizový rámec, na němž se dohodl se zástupci zaměstnavatelů. Jedna část programu bude firmám kompenzovat zvýšené náklady na plyn a elektřinu. Pokud jim kvůli energiím klesne provozní zisk EBITDA o víc než polovinu, bude jim stát část nákladů kompenzovat, a to do 45 milionů korun na jednu firmu.

„Ten, kdo by měl nárok větší, bude muset jít jinou formou té pomoci, a sice požádat o kompenzace provozních nákladů z titulu zvýšených cen energií, ale v případě, pokud prokáže, že se díky zvýšeným nákladům dostal do provozní ztráty. Tam jsou tři možnosti: firmám s normální energetickou spotřebou kompenzace 30 procent nákladů, firmám se zvýšenou spotřebou 50 procent nákladů, firmám s vysokou spotřebou je to 70 procent způsobilých nákladů. Ale vždy je to maximálně do 80 procent provozní ztráty. Je to omezeno v tuto chvíli částkou maximálně 200 milionů na jednu firmu. To je návrh, se kterým já jdu do vlády,“ řekl v Senátu Síkela.

„Válečná daň“ má vynést 70 miliard korun

Co se týká windfall tax, ministr financí Zbyněk Stanjura už řekl, že počítá s výnosy této daně 70 miliard korun. „Válečná daň bude dočasná,“ řekl v Senátu premiér Petr Fiala. Termín „válečná daň“ používal místo windfall tax.

Vláda návrh státního rozpočtu na příští rok má začít projednávat a schvalovat by ho měla až na příštím zasedání. Ministr Stanjura ho připravil se schodkem 270 miliard korun. Návrh ministerstva financí zatím počítá s příjmy 1,749 bilionu korun a výdaji 2,019 bilionu korun. Návrh ovšem vznikal ještě před tím, než se vláda shodla na zastropování cen elektřiny a plynu a rozpočtových dopadech tohoto opatření.