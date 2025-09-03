Stát uzavřel dohodu s kupci bitcoinů. Decroix s nimi vypořádala náhradu škody

„Stát se dohodl s lidmi, kteří od něj bitcoiny nakoupili,“ oznámil po jednání vlády premiér Petr Fiala. Dohodu označil za férovou, stát se podle něj vyhne vleklým sporům.
„Podařilo se nám dosáhnout dohody se dvěma největšími kupujícími,“ řekla ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS.
Resort pod Blažkovým vedením přijal miliardu v bitcoinech od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného provozovatele nelegálního internetového tržiště s drogami a se zbraněmi.
Vláda kývla na nákup 44 tanků Leopard 2A8
Kabinet také schválil nákup 44 tanků Leopard 2A8, uvedla po jednání vlády ministryně obrany Jana Černochová. Budou stát celkem 34,2 miliardy korun včetně DPH. Dalších pět miliard korun ministerstvo obrany vyčlení na inflační a kurzovou rezervu.
První tanky Leopard 2A8 by měla česká armáda získat v roce 2028, dodávky jsou plánovány do roku 2031.
Kratom je na seznamu psychomodulačních látek
Ministři také ve středu posuzovali návrh ministerstva zdravotnictví umožnit regulovaný prodej kratomu. Látka z tropické rostliny se používá jako prášek, v malém množství stimuluje a může mít i léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumuje.
„Vláda zařadila kratom na seznam psychomodulačních látek,“ řekl po jednání vlády premiér Petr Fiala.
Ministerstvo původně navrhovalo zapsat na seznam vedle kratomu i konopí do jednoho procenta THC. Vláda projednávání v polovině února přerušila s tím, že vyčká na notifikaci od Evropské komise. Ta se zařazením konopí nesouhlasila, kratom potvrdila.
Ministři také na návrh ministra zahraničí Jana Lipavského schválili pokračování programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistence Ukrajině v příštích pěti letech.
Návrh rozpočtu na příští rok na něj počítá s miliardou korun, mezi lety 2023 a 2025 bylo vždy na tento účel vyčleněno půl miliardy korun.