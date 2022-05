Vláda spustila Deštník proti drahotě. Pět tisíc pošleme v červenci, řekl Jurečka

Lidé se mohou na webu ztotožnit s jednou ze čtyř skupin, kterými jsou rodiny s dětmi, senioři, ohrožené skupiny obyvatel, firmy a podnikatelé. Poté zjistí, jakou pomoc vláda každé ze skupin poskytuje. Na webu občané najdou i kroky pomoci pro bydlení a pohonné hmoty.

Mimořádný příspěvek pět tisíc korun pro rodiny s dětmi do 18 let by se mohl podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky začít vyplácet již v druhé polovině července. „Na znění zákona s definicí podmínek pracujeme, chceme ho mít hotový v příštím týdnu,“ řekl Jurečka s tím, že schválený by mohl být během června.

Diskusi o žádosti ministra zemědělství Zdeňka Nekuly o půl miliardy korun na potraviny, které má dostat na nákupy Správa státních hmotných rezerv (SSHR), vláda přerušila do příštího jednání za týden. Kdy posoudí celkový stav státních rezerv a ministři prodiskutují nároky na další položky a případné další priority pro SSHR.

O prodloužení nouzového stavu kvůli válce na Ukrajině vede vláda stále diskuzi, podle premiéra Petra Fialy by mělo být jasno příští týden. Zatím platí nouzový stav do konce května. Pro prodloužení o dalších třicet dnů je například ministr vnitra Vít Rakušan. „Za sebe říkám, že to věcnou podstatu má,“ řekl. Prodloužení nouzového stavu musí odhlasovat poslanci, vládní koalice má však pohodlnou většinu.

Vláda jednala ve středu mimo jiné také o prioritách českého předsednictví v Radě Evropské unie, které začíná 1. července. Konkrétní témata nechtěl premiér Petr Fiala zatím komentovat, ale za nejdůležitější vláda považuje řešení ruské agrese a zvládnutí uprchlické krize.