Do českých škol se přihlásila necelá polovina ze 70 tisíc dětí uprchlíků

Zájem uprchlíků z Ukrajiny před Putinovou válkou o zápis dětí do českých škol je nižší, než čekala vláda Petra Fialy. Premiér o tom hovořil po čtvrtečním jednání s hejtmany. Šéf Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba řekl, že na území České republiky by mělo být kolem 70 tisíc dětí z Ukrajiny, ale 30 tisíc dětí z Ukrajiny se nepřihlásilo do škol.