Negativní test už asi stačit nebude. Vojtěch jedná o ‚bavorském lockdownu‘ pro neočkované

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navrhne při jednání vlády konec uznávání testů jako dokladu bezinfekčnosti. Nutné bude očkování či potvrzení o prodělaném covidu v posledních 180 dnech. Podobně jako v Rakousku a Bavorsku.



Ještě před jednáním vlády ministr Vojtěch od 7:30 prostřednictvím videokonference jedná s AntiCovid týmem složeným ze zástupců možné budoucí vládní koalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN).

Vojtěch i premiér Andrej Babiš dali už ve středu ale najevo, že razantní přitvrzení anticovidových opatření vláda v demisi kvůli výraznému růstu počtu nakažených schválí bez ohledu na výhrady opozice.

„Mám toho plné zuby,“ kritizoval Vojtěch strany budoucí vládní koalice za to, jak otázku covidu politizují. „Dnes celý den poslouchám nějaké lži. Teď se musí všichni spojit. Situace je vážná. Teď máme toto opatření. Jestli má koalice nějaké jiné, ať s ním přijdou,“ prohlásil Babiš.



Nebyly dodrženy dohody, vytkl vládě Fiala

Budoucí premiér Petr Fiala, který ve středu prezidentovi Miloši Zemanovi představil složení jím navržené vlády a Zeman ho jmenuje novým premiérem příští týden v pátek 26. listopadu, počínání vlády kritizoval. „Na to já odmítám přistupovat. Dnes tady slyším od pana premiéra, že bude spuštěn jakýsi bavorský model, bez konzultace s odborníky a bez toho, že by byly dodrženy dohody, které jsme měli,“ řekl doslova Fiala.

„Vůbec nevíme, které aspekty bavorského modelu vláda převezme,“ kritizuje končící Babišovu vládu Fiala.



Babiš ve středu řekl České televizi, že se většina vlády kloní k bavorskému modelu, který ruší uznávání všech testů jako covidového certifikátu. A Vojtěch pak oznámil, že navrhne od 22. listopadu právě bavorský model.

Jen PCR test ne starší než 72 hodin bude stačit k prokázání bezinfekčnosti dětem od 12 do 18 let, rozočkovaným po první dávce a lidem kontraindikovaným, tedy těm, jimž lékaři potvrdí, že se nemohou očkovat. To bude muset být zapsáno do do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Od 22. listopadu má být těmto lidem ze zdravotního pojištění hrazeno pět PCR testů za měsíc. Plně očkovaným dva PCR testy za měsíc. To využijí zejména při cestování do zemí, kde ani dokončené očkování nestačí.