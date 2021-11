Jak vypadá nový Antivirus. Firmy kvůli omezení výroby a služeb mohou opět čerpat státní pomoc

„Na vládě jsme nyní schválili obnovení Antiviru B, který je určen pro podniky nepřímo zasažené covidem. Příspěvek bude ve výši 60 % vyplácených mezd včetně odvodů, maximálně však do výše 29 tisíc na zaměstnance, a to zpětně od 1.11. To vše pod dohledem kontrol proti podvodům!“ napsala na Twitteru ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD.

Jana Maláčová @JMalacova Na vládě jsme nyní schválili obnovení Antiviru B, který je určen pro podniky nepřímo zasažené covidem. Příspěvek bude ve výši 60 % vyplácených mezd včetně odvodů, maximálně však do výše 29 tisíc na zaměstnance, a to zpětně od 1.11. To vše pod dohledem kontrol proti podvodům! oblíbit odpovědět

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček oznámil dohodu s podnikateli na kompenzacích, které reflektují i zrušení adventních trhů.

Při poklesu 30 procent tržeb kompanzace 40 procent nákladů, při polovičním poklesu tržeb bude kompenzace činit 70 procent. „Pro mikrofirmy do 10 zaměstnanců při poklesu tržeb 80% kompenzace 90% nákladů a to od 1. července,“ tweetoval Havlíček.



Vláda jedná od 14 hodin formou videokonference a tentokrát ani nepočítá s žádnou tiskovou konferencí. Výsledky jednání chce rozeslat pouze tiskovou zprávou. Aktuální epidemickou situaci před jednáním vlády projednával i Ústřední krizový štáb.

Povinné očkování pro zdravotníky, sociální pracovníky, hasiče, policisty, vojáky a pro 60+

O povinném očkování některých osob hovořili členové vlády už po jednání kabinetu minulý týden.

„Zdravotníci, sociální pracovníci, integrovaný záchranný systém, Vězeňská služba a zpravodajské služby,“ vyjmenoval pak v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, koho by se to mělo týkat.



Vláda uvažuje i o povinném očkování rizikové skupiny lidí nad 60 let. „Očkovaný se může nakazit, ale s velkou pravděpodobností neskončí na jednotkách intenzivní péče,“ zdůraznil Vojtěch minulý týden po jednání vlády. Sám je nyní doma v izolaci, protože se nakazil covidem.