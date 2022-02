Plošné testování zaměstnanců i ve školách končí 18. února, oznámil ministr Válek

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Epidemiolog Roman Chlíbek, který vede Národní institut pro zvládání pandemie v rozhovoru pro Lidové noviny řekl, že plošné testování ve firmách a ve školách má vydržet nejméně do poloviny února.

Vláda se podle předchozích informací měla zabývat i kompenzacemi pro podnikatele, jejichž činnost narušila proticovidová opatření. Premiér Petr Fiala to avizoval minulý týden.

„Na každé vládě se diskutuje o covidových opatřeních. Dodržím to, co naše vláda dělá a co funguje úspěšně a co veřejnost oceňuje, že o výsledcích jednání vlády informujeme až po ní a dáváme veřejnosti informace o tom, co je rozhodnuto, na co se mohou připravit, protože rozhodujeme s předstihem. Budeme to tak dělat nadále,“ řekl v úterý premiér Fiala. Jeho vláda v parlamentu usiluje o prodloužení platnosti pandemického zákona, který jí umožňuje přijímat proticovidová opatření.

V úterý v Česku přibylo 57 195 nových případů koronaviru, což je rekordní počet. Opakovaných nákaz bylo 9775. V nemocnicích bylo s covidem v úterý 2653 lidí, zhruba o 700 víc než o týden dřív.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování

Ministři měli diskutovat i o státním rozpočtu na letošní rok, který by měli ale definitivně schvalovat až na příštím jednání. Cílem koalice je ušetřit na výdajové straně 80 miliard korun a předpis prosadit ve Sněmovně do konce března. Rozpočtový schodek má být podle představ ministerstva financí pod 280 miliard korun, což je o zhruba sto miliard méně, než navrhovala minulá vláda Andreje Babiše.

Na programu měla vláda i návrh odložit účinnosti části nového stavebního zákona. Novela stavebního zákona jen formálně upravuje předchozí předlohu koaličních poslanců, kterou se Sněmovna zabývala v polovině ledna. Opozice tehdy využila nepřítomnost některých koaličních zákonodárců a přerušila projednávání do 1. března.