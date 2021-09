Na společné plavání budou moci děti z jedné školy bez testů, rozhodla vláda. Volnější režim nastane na VŠ

Podmínky prokázání bezinfekčnosti se nebudou vyžadovat v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených prostorách přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory,

Pravidlo rozestupu 1,5 metru v případě skupinových lekcí neplatí, jde-li o osoby z jedné domácnosti, žáky jedné školy nebo dozorující osoby.

Obecně pro návštěvu bazénů platí podmínka předložení negativního testu na covid-19 či dokladu o očkování proti nemoci nebo o jejím prodělání.

Od pondělí 13. září se musí jednou týdně testovat neočkovaní klienti zařízení následné péče, rozhodla v pátek vláda.

Nastupuje další vlna covidu, oznámil Vojtěch

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve středu ve Sněmovně oznámil, že i do Česka přichází další vlna koronaviru. „Data ukazují nástup další vlny,“ řekl poslancům ze zdravotního výboru. „Počty hospitalizací jsou nižší než v loňském roce, to nám dává naději, že počet hospitalizací nebude korelovat s počtem nakažených,“ uvedl Vojtěch.

„Nepředpokládáme, že bychom přistoupili k nějakému lockdownu,“ prohlásil Vojtěch. Počítá s tím, že jeho ministerstvo bude v boji s covidem využívat hlavně „režimová opatření“ – cestu ochrany dýchacích cest. Respirátory nyní lidé musí nosit ve veřejné dopravě či v obchodech.

Pokud by se počet nakažených vyhoupl na 75 na 100 tisíc obyvatel, mohlo by být podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha obnoveno povinné testování zaměstnanců ve firmách.

Jako příklad možného opatření v případě negativního vývoje covidu zmínil před novináři možnost povinného nošení ochrany dýchacích cest i na pracovišti.

Při nejhorším scénáři by se výrazně omezil provoz restaurací a obchodů. „Restaurace by mohly být jen pro předem rezervované nebo obchody formou ‚click and collect‘,“ uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Znamená to, že by bylo možné si jen v obchodech vyzvedávat předem objednané zboží. Jde podle ní o návrh, který ministerstvo dopracovává.