Vládu právníci varují před hrozící drogovou turistikou kvůli kratomu

„S ohledem na skutečnost, že v jiných státech, zejména sousedních, nejsou navrhované látky legálně dostupné, hrozí v souvislosti s přijetím navrhované právní úpravy nárůst takzvané drogové turistiky a s tím spojených negativní dopadů na společnost,“ napsali do stanoviska pro vládu.

Podle návrhu poslanců, který má regulovat prodej psychomodulačních látek, bude platit zákaz prodeje nezletilým, zákaz prodeje ve výdejních automatech nebo prostřednictvím komunikace na dálku, pokud nebude vyloučen prodej osobám mladším 18 let. Zákaz má platit i ve zdravotnických zařízeních, školách a školských zařízeních.

Právníci ale vládu upozornili, že navrhovaný paragraf trestního zákoníku postihuje pouze prodej, nabízení k prodeji a podnikání s psychomodulačními látkami, nikoli jejich bezplatné poskytnutí nebo jejich poskytnutí výměnou za jinou věc. Za nevhodné označili, aby se Úřad vlády stal správním orgánem pro oblast psychomodulačních látek místo ministerstva zdravotnictví, protože pro to nemá dostatečné odborně-personální zabezpečení.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek podpořil iniciativu poslanců, aby se psychomodulační látky, třeba kratom, nesměly legálně prodávat jen dětem do 18 let. „Nejsou data, která by svědčila, že by užívání kratomu vedlo k přechodu na nějaké tvrdší, závažnější návykové látky,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz. Před tím neprosadil zařazení kratomu a HHC na seznam zakázaných látek.

Cizinci si nově mají hradit zkoušku z češtiny k žádosti o povolení k trvalému pobytu

Vláda má na programu i novelu, podle které by si měli cizinci nově od příštího roku hradit sami zkoušku z češtiny nutnou k žádosti o povolení k trvalému pobytu. Cena se má od ledna zvednout z nejvýš 2 500 na 3 200 korun.

Kabinet projednává i výběrová řízení týkající se šéfů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Správy státních hmotných rezerv, Úřadu průmyslového vlastnictví, Českého báňského úřadu a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Podle nedávné novely služebního zákona je nutné nově vybrat vedoucí pracovníky úřadů, kde jsou ve funkci déle než pět let. Týká se to i dlouholeté šéfky SÚJB Dany Drábové, která úřad vede od roku 1999.