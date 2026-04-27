Vláda může opět řešit otázku cen pohonných hmot, regulace platí do čtvrtka

  10:59aktualizováno  10:59
K problému cen pohonných hmot se nejspíš v pondělí znovu vrátí vláda, kterou mimořádně povede ministryně financí Alena Schillerová kvůli cestě premiéra Andreje Babiše a prvního vicepremiéra Karla Havlíčka do Ázerbájdžánu, Kazachstánu a Uzbekistánu. Jen do konce dubna totiž platí opatření obecné povahy, podle nějž ministerstvo financí každý den vyhlašuje maximální ceny nafty a benzinu.

V pátek sice Sněmovna přehlasovala veto Senátu k návrhu zákona o regulaci cen pohonných hmot vládou, ale k němu je ještě potřebný podpis prezidenta Petra Pavla a zákon musí vyjít ve Sbírce zákonů.

Schillerová řekla, že pokud nezačne zákon platit do konce dubna, muselo by ministerstvo vydat nové opatření obecné povahy podle nynějších předpisů. V něm by se ale změnily podmínky a Schillerová uvedla, že ministerstvo na jejich úpravě pracuje.

„Za mě regulovat někdy smysl má,“ řekl při příchodu na jednání vlády ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik.

Ministři mají projednat také návrh státního závěrečného účtu České republiky

Ministři projednají i návrh státního závěrečného účtu ČR za loňský rok nebo rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí na příští tři roky.

Vláda má podle zveřejněného programu řešit také povinnost vydavatelů odevzdávat vybrané elektronické publikace a elektronický periodický tisk, která by měla být obdobná pravidlům u tištěných publikací.

Zabývat se má i novelou chemického zákona, která stanovuje povinnosti pro výrobce a dovozce zubního amalgámu.

