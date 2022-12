Vláda prodlouží kontroly na hranicích se Slovenskem do Vánoc, Rakušan chtěl celý měsíc

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Bez prodloužení by kontroly skončily 12. prosince. Česko obnovilo kontroly kvůli migrantům přicházejícím do EU takzvanou západobalkánskou cestou v závěru září. Rakušan před dnešním zasedáním kabinetu navrhoval jejich prodloužení o 30 dní, jeho aktuální vyjádření se zatím nepodařilo získat.

Režim, který mezi Českou republikou a Slovenskem platí od konce září, může fungovat podle schengenských pravidel nejdéle půl roku, tedy do konce března. Opatření podle Rakušana zafungovalo, daří se i diplomatická jednání, která mají migraci omezit, například tlak na Srbsko, aby harmonizovalo vízovou politiku se zeměmi EU.

Vláda ve středu projednáala také růst platů vojáků z povolání. Od ledna se na tarifech zvednou o deset procent. Vojákům zařazeným do nejnižší vojenské hodnosti, kterou je vojín, se tarif zvýší stejně jako minimální mzda. Příslušníkům bezpečnostních sborů se tarify zvednout o deset procent, u prvních dvou tarifních tříd o 17 procent.

Ministerstvo financí a Česká národní banka v materiálu pro vládu doporučují, aby vláda zatím nestanovala termín přijetí společné evropské měny. Česko podle nich letos ani příští rok nesplní žádné z takzvaných maastrichtských kritérií, kterými je podmíněn vstup do eurozóny. Kabinet by měl také zvýšit letošní rozpočet celní správy o 5,3 milionu korun kvůli zvýšeným nákladům spojeným se zapojením celníků do ochrany česko-slovenské hranice.