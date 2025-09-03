Vláda projednává nákup tanků Leopard 2A8 i regulovaný prodej kratomu

,
  11:49aktualizováno  11:49
Nákup tanků Leopard 2A8 projednává vláda. Její souhlas je nutný pro podpis smlouvy. Česko chce v první fázi pořídit 44 velitelských a bojových tanků. Má to stát celkem 34,25 miliardy korun včetně DPH. Dalších pět miliard korun ministerstvo obrany vyčlení na inflační a kurzovou rezervu.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

První tanky Leopard 2A8 by měla česká armáda získat v roce 2028, dodávky jsou plánovány do roku 2031.

Ministerstvo spravedlnosti členům vlády předložilo konečnou zprávu s výsledky externího auditu v kauze bitcoinového daru, kvůli kterému přišel o místo ve vládě bývalý ministr Pavel Blažek, společně s reakcí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Resort pod Blažkovým vedením přijal miliardu v bitcoinech od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného provozovatele nelegálního internetového tržiště s drogami a se zbraněmi.

Ministři také rozhodují o pokračování programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistence Ukrajině v příštích pěti letech. Návrh rozpočtu na příští rok na něj počítá s miliardou korun, mezi lety 2023 a 2025 bylo vždy na tento účel vyčleněno půl miliardy korun.

Ministři také ve středu posuzují návrh ministerstva zdravotnictví umožnit regulovaný prodej kratomu. Látka z tropické rostliny se používá jako prášek, v malém množství stimuluje a může mít i léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumuje.

Ministerstvo původně navrhovalo zapsat na seznam vedle kratomu i konopí do jednoho procenta THC. Vláda projednávání v polovině února přerušila s tím, že vyčká na notifikaci od Evropské komise. Ta se zařazením konopí nesouhlasila, kratom potvrdila.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.