Vláda projednává nákup tanků Leopard 2A8 i regulovaný prodej kratomu

První tanky Leopard 2A8 by měla česká armáda získat v roce 2028, dodávky jsou plánovány do roku 2031.
Ministerstvo spravedlnosti členům vlády předložilo konečnou zprávu s výsledky externího auditu v kauze bitcoinového daru, kvůli kterému přišel o místo ve vládě bývalý ministr Pavel Blažek, společně s reakcí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.
Resort pod Blažkovým vedením přijal miliardu v bitcoinech od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného provozovatele nelegálního internetového tržiště s drogami a se zbraněmi.
Ministři také rozhodují o pokračování programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistence Ukrajině v příštích pěti letech. Návrh rozpočtu na příští rok na něj počítá s miliardou korun, mezi lety 2023 a 2025 bylo vždy na tento účel vyčleněno půl miliardy korun.
Ministři také ve středu posuzují návrh ministerstva zdravotnictví umožnit regulovaný prodej kratomu. Látka z tropické rostliny se používá jako prášek, v malém množství stimuluje a může mít i léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumuje.
Ministerstvo původně navrhovalo zapsat na seznam vedle kratomu i konopí do jednoho procenta THC. Vláda projednávání v polovině února přerušila s tím, že vyčká na notifikaci od Evropské komise. Ta se zařazením konopí nesouhlasila, kratom potvrdila.