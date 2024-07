Vláda se schází před prázdninami. Do eurokomise má stále tři kandidáty

Naposledy před prázdninami, které bude mít do 14. srpna, se schází vláda Petra Fialy. „Máme tři kandidáty, Jozef Síkela je jeden z nich, určitě relevantní kandidát,“ říká premiér k tomu, koho jeho vláda nabídne za Česko do nové Evropské komise. Zda to bude současný ministr průmyslu a obchodu, záleží na tom, který post bude moci Česko v komisi obsadit.