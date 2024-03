Vláda rozhoduje o emisních povolenkách i o jmenování nového šéfa NBÚ

Jedna povolenka opravňuje podnik vypustit do atmosféry jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentního množství jiného plynu.

Rozdělení výnosů z povolenek mezi ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstvo životního prostředí má vyřešit dosavadní rozpor mezi úřady. Novela počítá i s tím, že veškeré příjmy z povolenek bude muset stát používat na opatření, která budou snižovat nebo kompenzovat důsledky změny klimatu.

Vláda ve Sněmovně jedná i o jmenování nového ředitele Národního bezpečnostního úřadu. Jmenování nynějšího bezpečnostního ředitele úřadu vlády Jana Čuřína do čela NBÚ projednal bezpečnostní výbor Sněmovny, což je zákonná podmínka. Čuřín nahradí Jiřího Langa, který NBÚ vede zhruba sedm let a 11. března podal rezignaci. Čuřín by se měl ujmout funkce 1. května.

Ministři mají na programu i novelu zákoníku práce, podle které by měla minimální mzda v Česku odpovídat asi 45 procentům průměrné mzdy. Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá také návrh zákona o integračním sociálním podniku či nařízení, které počítá se zvýšením příspěvku na zaměstnávání lidí s postižením ze 14 200 na 15 700 korun.