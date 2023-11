Vláda projedná novelu o soudech a soudcích i sazby úhrad z vydobytých nerostů

Ministerstvo spravedlnosti chce změny u soudů zavést už od ledna. Přísedící z lidu se mají nově podílet jen na rozhodování krajských soudů o nejzávažnějších zločinech, a to zejména násilného charakteru.

Vláda stanoví i nové sazby úhrad z vydobytých nerostů. Podle návrhu nařízení by stouply u o jednotky procent odvody těžařských firem, což by od roku 2025 mělo pro veřejné rozpočty znamenat příjem kolem 579 milionů korun ročně navíc, ale zřejmě by to vedlo i ke zvýšení cen uhlí.

Návrh na zvýšení sazeb rozděluje nerosty do tří základních skupin. Nejvyšší nárůst, zhruba o tři procenta k vypočtenému podílu sazby k referenční ceně, ministerstvo průmyslu navrhuje u uhlí, které se dobývá povrchově. Dvě procenta se chystá přidat k těžbě ropy, zemního plynu, stavebních surovin, vysokoprocentního vápence a ostatních vápenců a cementářských surovin.

Ministerstvo zdravotnictví chce po vládě souhlas se stanovením úhrady antivirových léků paxlovid a lagevrio, které se používají pro pacienty s covidem-19. Od doby, kdy začaly být v Česku dostupné, do konce června letošního roku jich lékaři předepsali více než 121 tisíc.