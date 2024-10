Stále bude existovat plně hrazená výplň u zubaře i pro dospělé, řekl Válek

Změna zákona má také řešit sporné poplatky v ordinacích, zubní plomby po zákazu amalgámu nebo kategorizaci zdravotnických prostředků, do které zasáhl Ústavní soud. Ministerstvo ustoupilo od toho, aby nebyla pro dospělé žádná zubní plomba plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

„Stále bude existovat plně hrazená výplň i pro dospělé,“ řekl k tomu Válek po jednání vlády.

„Nemůže být od pacienta vybíráno nic, co je hrazeno ze zdravotního pojištění. Chceme přesně definovat hranice,“ prohlásil také po jednání vlády ministr zdravotnictví.

„Pokud ten zákon projednáme, máme řešení pro zdravotnictví na příštích deset nebo 15 let. Máme řešení, po kterém všichni volají bez ohledu na to, zda je to koalice,“ řekl už dříve Válek.

Ministři měli na programu i novelu trestního zákoníku, která má umožnit odčerpat majetek související s trestnou činností i ze společného jmění manželů. Podle současné úpravy se totiž věc náležející do společného jmění manželů nepokládá za věc náležející pachateli.