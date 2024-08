Vláda navrhne zkrácení výpovědní doby, přinese to změna zákoníku práce

Návrh, který předkládá ministr práce a sociálních věcí a šéf lidovců Marian Jurečka, tuto možnost neobsahuje. ODS dala opakovaně najevo, že se výpověď bez udání důvodu pokusí prosadit formou pozměňovacího návrhu k novele zákoníku práce.

KDU-ČSL zatím ale trvá na tom, že pro to hlasy nepřidá. Proti této formě výpovědi, kterou prosazuje část vládní koalice, se kategoricky staví odbory i opoziční hnutí ANO a SPD, což zatím občanským demokratům ztěžuje získání potřebných hlasů ve Sněmovně.

Zkušební doba by se podle připravené novely zákoníku práce mohla od příštího roku prodloužit ze tří na čtyři měsíce a u vedoucích pracovníků z šesti až na osm měsíců.

Úřad vlády ČR @strakovka Vláda se na svém prvním zasedání po vládních prázdninách bude zabývat mimo jiné novelou zákoníku práce, která má zpružnit pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, návrhem nového zákona o volebních kampaních a také podnikatelským balíčkem, jenž obsahuje celkem 22… https://t.co/fkrVrMaCGc https://t.co/U8oVWbIg1f oblíbit odpovědět

Zaměstnanci by si mohli nově sami rozvrhovat pracovní dobu do směn, a to nejen při práci z domova, ale i na pracovišti. Museli by se na tom písemně dohodnout se zaměstnavatelem.

Zaměstnavatelé by také museli rodičům na rodičovské držet jejich původní místo do dvou let dítěte. A na brigády o letních prázdninách by se mohlo začít chodit už od 14 let.

Podle ministerstva práce je cílem novely zvýšit flexibilitu na trhu práce.

Vláda bude řešit i problémy stavebního řízení

Vládu čeká první schůze po návratu ministrů z dovolených. Vyslechne informaci ministra pro místní rozvoj a šéfa Pirátů Ivana Bartoše k fungování nového systému řízení, které od spuštění 1. července doprovázejí problémy a kritika ze strany uživatelů. TOP 09 kvůli tomu požádala o svolání koaličního jednání.

Kabinet posoudí i návrh ministerstva vnitra na zpřísnění pravidel financování volebních kampaní či komplexní novelu správního soudního řádu.

Poté, co premiér Petr Fiala ráno představí nominaci ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely na eurokomisaře ve výboru pro evropské záležitosti, by vláda mohla již ve středu tento výběr potvrdit.