Vláda má plán, jak ušetřit miliardy na dotacích na obnovitelné zdroje energie

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS připravil opatření, díky kterým by podle něj státní rozpočet mohl ušetřit po dobu příštích šesti let (2025 až 2030) peníze určené na vyplácení dotací na podporu obnovitelných zdrojů. Konkrétně se to má týkat především fotovoltaických elektráren s výkonem vyšším než 30 kW, které byly připojeny do sítě v letech 2009 a 2010.