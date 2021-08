Třetí dávka očkování je na dohled. Začne se s ní ke konci září, vláda aplikaci ‚důrazně doporučuje‘ lidem nad 60 let

Dostat dávku vakcíny, která posílí získanou imunitu, bude možné osm měsíců po dokončeném očkování. Očkování má být i nadále dobrovolné a bude se očkovat jak u praktiků, tak v očkovacích centrech.

Přeočkovávat se bude mRNA vakcínami, tedy od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Dostanou je i lidé dosud očkovaní jinými vakcínami.

Chytrá karanténa @ChytraKarantena Základní pravidla pro přeočkování jsou: 1) Očkování je dobrovolné 2) Je možné 8 měsíců po dokončeném očkování 3) Důrazně ho doporučujeme všem nad 60 let 4) Očkujeme vakcínami na bázi mRNA (Moderna a Pfizer) 5) Registrace se otevře 20.9. na https://t.co/ksWSbHZVBY oblíbit odpovědět

S očkováním třetí dávkou počítají mimo jiné v Izraeli, Rakousku, Německu či USA. Zejména u seniorů po několika měsících mohou totiž protilátky po očkování výrazně klesnout.

Premiér Babiš v neděli mluvil o tom, že třetí dávka očkování proti covidu by měla být v tuto chvíli pro seniory nad 65 let, pro lidi umístěné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory či v domovech pro klienty se zdravotním postižením.

Posun po pondělním jednání vládní rady pro zdravotní rizika je v tom, že by se to mohlo týkat již lidí o pět let mladších, nad šedesát let. Babiš v neděli řekl, že od 10. září dostanou lidé, kterých se přeočkování třetí dávkou bude týkat, informační SMS zprávu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch také v pondělí vládě navrhne povinné testování neočkovaných klientů a zaměstnanců sociálních služeb.

„Pomozte nám, prosím, přesvědčit 9 procent lidí, aby se očkovali. Jen tak budeme moci sundat respirátory v obchodech a v práci,“ zní apel, jímž se také vláda v kampani na podporu očkování obrací na občany.