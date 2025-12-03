OSVČ nemají platit vyšší sociální odvody. Návrh nové koalice posuzuje vláda

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
První, co chce nová koalice ANO, SPD a Motoristů v parlamentu změnit, jsou tedy odvody na sociální pojištění.
„Aby to skokové navýšení, které zavedla vláda Petra Fialy, už v roce 2026 nebylo,“ řekla už v polovině října, hned na začátku jednání o nové vládě, místopředsedkyně ANO a téměř jistě budoucí ministryně financí Alena Schillerová.
Měsíční vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost má zůstat na 35 procentech průměrné mzdy. Končící koalice Petra Fialy přitom v minulém volebním období prosadila, že má v měsíční vyměřovací základ u OSVČ roce 2026 stoupnout na 40 procent průměrné mzdy.
Vzhledem k tomu, že návrh teprve začne schvalovat parlament, novela zákona nezačne platit už od ledna, ale se zpětnou účinností. OSVČ tak bude jejich přeplatek dodatečně vrácen, nebo se jim započítá jako uhrazená záloha.
Nebude tedy překvapením, když končící vláda plán nastupující koalice, který nabourává úsporný balíček z minulého volebního období, odmítne.
„Snížení minimálního vyměřovacího základu povede u osob samostatně výdělečně činných k nižší výši důchodu. Tím se sice sníží výdaje na důchody a roční efekty na příjmové a výdajové straně se dlouhodobě zhruba vyrovnají, nicméně nižší výše budoucích důchodů osob samostatně výdělečně činných zvyšuje riziko jejich příjmové chudoby ve stáří,“ uvádí se ve stanovisku připraveném pro vládu v demisi k záměru koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.
„Je to naprosto špatné řešení, protože pokud by se toto udělalo, tak by to znamenalo, že živnostníci budou mít menší důchody celkem o 1600 korun,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL.
Patřilo to mezi krvavé kompromisy, říká Kupka
„Tohle patřilo mezi ty krvavé kompromisy pro konsolidační balíček. Je to na druhou stranu vyváženo tím, že pro právě seniory z řad živnostníků potom roste důchod. Není to jenom krok směřující k tomu posílit příjmy státu, ale zároveň zajistit v tomto směru důstojné důchody,“ řekl místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka.
Má ambici na lednovém kongresu strany vystřídat v čele strany Petra Fialu, který už nebude obhajovat své křeslo.
Vláda má na programu i návrh, aby se Ústava Československé republiky z roku 1920 a dokumenty související s jejím vznikem staly národní kulturní památkou.
Vláda by mohla mluvit i o vráceném návrhu státního rozpočtu na příští rok
Nad rámec předem zveřejněného programu by se ministři mohli zabývat i tím, jak naloží s návrhem státního rozpočtu na příští rok, který vrátila Sněmovna.
Podle hnutí ANO v něm chybí asi 96 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS i premiér Fiala to odmítají.
„Desítky miliard korun samozřejmě chybí, ale ne v našem rozpočtu. Chybí na nesmyslné sliby hnutí ANO,“ uvedl premiér.
Ministři vlády v demisi ale ve středu nečekají žádné rozhodnutí o rozpočtu na rok 2026, který Sněmovna vrátila k přepracování.