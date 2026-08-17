Vláda po návratu z letní dovolené projedná opatření proti suchu

  10:08aktualizováno  11:00
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Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v...

Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v turecké Ankaře. Delegaci povede premiér Andrej Babiš. (22. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš společně s ministry Karlem Havlíčkem a Alešem Juchelkou...
Premiér Andrej Babiš společně s ministry Karlem Havlíčkem a Alešem Juchelkou...
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Na prvním jednání po dvoutýdenní letní dovolené se v pondělí sešla vláda Andreje Babiše. Zabývat se podle premiéra a předsedy ANO bude opatřeními proti extrémnímu suchu a pro zadržování vody v krajině. Má je řešit Národní koalice proti suchu.

Babiš minulý týden mluvil s experty na vodní hospodářství.

„A co vlastně navrhují? Záchytné zásahové příkopy zahrnout do zákona číslo 416/29, liniový zákon, následně vytvořit dotační titul pro záchytné zasahovací příkopy s podmínkou, kdo je vybuduje, nemusí dodržovat protierozní vyhlášku na příslušném bloku, motivovat nájemce a vlastníky k výstavbě opatření,“ uvedl ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích.

Na podzim by měla vláda projednat speciální zákon, který má specifikovat dvacet chystaných vodních nádrží.

Čtyři miliardy korun na zadržování vody v krajině či výstavbu drobných vodních nádrží

Čtyři miliardy korun by měly posloužit na propojování vodohospodářských sítí, zadržování vody v krajině, výstavbu drobných vodních nádrží, rybníků, závlahových opatření a podobně.

Část peněz má jít také na výstavbu vodních děl, konkrétně výkup pozemků, projektovou dokumentaci nebo základní první práce v terénu u děl Nové Heřminovy na Bruntálsku, Kryry na Lounsku a Vlachovice na Zlínsku.

Povrchové hydrologické sucho

Povrchové hydrologické sucho, poslední (známý) týden. Více informací na idnes.cz/sucho.

Změna pravidel veřejného opatrovnictví

Ministři projednají i úpravu pravidel veřejného opatrovnictví nad lidmi s omezenou způsobilostí k právním úkonům. Opatrovníci zastupují lidi s omezenou způsobilostí při jednáních s úřady nebo při návštěvě lékaře.

V případech, kdy nemůže být opatrovníkem příbuzný, musí tuto činnost vykonávat právnické osoby, nejčastěji obce. Dosavadní pravidla ale zatěžují některé malé obce, v nichž sídlí ústavy pro handicapované. Novela umožní převést veřejné opatrovnictví na jinou vhodnou obec, pokud ta z místa bydliště dotyčného není schopna věc zabezpečit.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch bude vládu informovat o přípravě povinných elektronických žádanek na zobrazovací vyšetření, rehabilitace a konsilia. Jejich digitalizace by měla být hotova do července 2027, o půl roku později pak na laboratorní vyšetření. Povinné vedení zdravotnické dokumentace elektronicky chce ministr zavést od roku 2029.

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