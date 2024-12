Vláda potvrdí zvýšení platů učitelů i příslušníků bezpečnostních sborů

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

O 1500 korun vzroste plat policistům, hasičům, celníkům, příslušníkům Vězeňské služby či civilních tajných služeb. Policisté a hasiči dostanou navíc tisíc korun jako stabilizační příplatek.

Vláda se také po půl roce vrátí k národnímu klimaticko-energetickému plánu. Počítá například se zvýšením podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě z 18 procent na 30 procent do roku 2030 či s ukončením spalování uhlí nejpozději do roku 2033. Z materiálu naopak vypadla část o systému emisních povolenek na paliva, které zdraží pohonné hmoty.

Česko se ještě pokouší o odklad zavedení těchto nových emisních povolenek, které mají být podle dosavadní dohody Evropské unie od roku 2027.

Vláda má na programu i nařízení se seznamem psychoaktivních látek, které by se měly posuzovat. Pokud se prokáže jejich nízká rizikovost, měly by se dostat mezi psychomodulační látky, u nichž bude možný regulovaný prodej dospělým. Zařadit by se mezi ně mohl kanabinoid HHC či kratom.