Vláda musí dořešit otázku platů. Letos na navýšení podle premiéra Fialy není

„Navýšení mzdových prostředků od 1. 9. možné není,“ zdůraznil předseda vlády Petr Fiala.

„A nezdá se ani, že by tomu napomohlo samotné navýšení tarifů, protože ne všechny resorty by si něco takového mohly dovolit,“ uvedl Fiala po úterním jednání.

„Rozhodně je pro nás neakceptovatelná nula,“ řekl v úterý šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Odbory usilují o růst tarifní složky mzdy o deset procent.

„Chci, ať najdeme kompromis pro dohodu. Není to jednoduché, ale vůle k dohodě je myslím z obou stran,“ napsal na síti X v úterý ministr práce a sociálních věcí a předseda lidovců Marian Jurečka po jednání a zhruba ve stejnou chvíli, kdy premiér Fiala o dva kilometry dál v sídle ODS mluvil o tom, že navýšení mzdových prostředků od září možné není.

Odbory požadují zvýšení tarifů pro všechny zaměstnance veřejného sektoru a státu. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo původně zvednout tarify o sedm procent, nebo o deset procent zhruba polovině zaměstnanců veřejné sféry a státu. Potřeba by na to do konce roku bylo asi 4,6 miliardy korun, nebo 6,6 miliardy navíc. A resorty pak zjišťovaly, kolik peněz by mohly na zvednutí výdělků do konce roku využít.

Premiér Fiala po úterním jednání s odboráři také řekl, že celá pětikoalice počítá s navýšením platů od příštího roku. Neřekl ovšem o kolik. Vyplyne to až z návrhu státního rozpočtu na příští rok, který musí vláda do Sněmovny poslat do konce září.

Je otázka, zda takový výsledek bude odborářům stačit a zda nepřistoupí k tvrdším krokům. Osm ze třinácti odborových svazů veřejného sektoru, které zastřešuje ČMKOS, je kvůli platům ve stávkové pohotovosti. Už dřív odboroví předáci pohrozili protesty.

Radikalizovat odbory může navíc to, že nejsilnější vládní strana ODS stále nevzdala svůj záměr prosadit do novely zákoníku práce možnost výpovědi bez udání důvodu. Na tom se ale neshoduje ani pětikoalice.

Vláda projedná i novelu cizineckého zákona

Kabinet Petra Fialy má ve středu na programu i novelu cizineckého zákona, podle které se budou po lednu 2027 muset registrovat u ministerstva vnitra občané Evropské unie, pokud budou v zemi pobývat déle než 90 dnů.

Novela zákona o výkonu ústavní výchovy, jak ji připravila skupina poslanců, míří k přiblížení péče o děti v dětských domovech k obvyklému rodinnému životu. Zřizovatelé dětských domovů by podle ní měli dávat přednost poskytování služeb v běžných bytech a domech před ústavy.