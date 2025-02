Vláda má na programu nová pravidla pro změnu pohlaví i reklamy na léky

15:07

Pravidla pro změnu pohlaví projedná vláda. Jen dvakrát za život by měl mít člověk právo změnit si své pohlaví a nikdy by takovou změnu nesměl dělat člověk, kterému ještě nebylo osmnáct let, navrhují zakotvit do občanského zákoníku poslanci ODS a KDU-ČSL.