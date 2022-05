Česko chce posílit ropovody, teprve pak vypnout ruskou ropu, řekl Fiala

„Podporujeme co nejtvrdší sankce proti Rusku, ale nesmí poškodit více české občany než Ruskou federaci,“ řekl premiér Fiala po jednání vlády. „Jednáme o tom, abychom odklad získali,“ uvedl předseda vlády.

Jednání vlády se kvůli obstrukcím opozice ve Sněmovně konalo přímo v dolní komoře parlamentu v průběhu mimořádné schůze.

„Kdyby se například hnutí ANO v čele s panem předsedou Babišem věnovalo aspoň z poloviny tak intenzivně zajištění energetické bezpečnosti České republiky v tom minulém obdobo, tak jak se teď věnují obstrukcím, tak jsme měli polovinu práce a Česká republika by mohla být v klidu a nemuseli bychom řešit takové problémy, jaké teď máme,“ kritizoval Fiala obstrukce hnutí ANO.

Kvůli předsednictví v EU budou povoláni vojáci k plnění policejních úkolů

Vláda se zabývala i povoláním vojáků a příslušníků celní správy k plnění policejních úkolů v době českého předsednictví v Evropské unii. Návrh ministerstva vnitra má zajistit, aby při předsednictví v druhé polovině roku nebylo v ohrožení plnění běžných úkolů policie. Předpis počítá s pomocí až 120 vojáků a 30 celníků.

Nejvýše stovka vojáků by měla být k dispozici pro řízení vozidel, deset by sloužilo jako psovodi, dalších deset by zajistilo pyrotechnické prohlídky a ochranu významných objektů. S tou by pomáhali i celníci.