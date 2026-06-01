Vláda by se mohla vrátit k přesunu agend lidských práv a protidrogové politiky

  7:06aktualizováno  7:06
Ke svém rozhodnutí přesunout agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na čtveřici ministerstev by se v pondělí mohla vrátit vláda Andreje Babiš. Plán kritizují experti, v pondělí kvůli němu budou stávkovat odborníci na závislosti a sociální začleňování.

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (25. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Kvůli přesunu lidskoprávních agend podalo dosud 53 expertek a expertů podmíněnou rezignaci. Pokud vláda rozhodnutí o přemístění nepřehodnotí, chtějí skončit ke konci června.

Odborníci na problematiku lidských práv uvedli, že navrhují místo přesunu agendy na ministerstvo spravedlnosti zřízení samostatné sekce v úřadu vlády, pod niž by spadaly odbory a oddělení lidských práv, národnostních menšin, rovnosti žen a mužů, pro romské záležitosti či pro zdravotně postižené.

Protidrogoví experti prosazují vznik samostatné Národní agentury pro problematiku závislostí po vzoru Národní sportovní agentury.

Premiér v neděli na síti X řekl, že nadresortní charakter agend rad zůstane zachovaný. Rady vlády, podvýbory i pracovní skupiny podle něj zůstanou na úřadu vlády. Z celkem 255 lidí v radách se podle něj přesune 48 úředníků a vzniknou připomínková místa rad na ministerstvech.

