Teď se ukáže, jestli má Vladimir Putin zájem ukončit válku, řekl premiér Fiala

  7:45aktualizováno  14:32
Po letní třítýdenní pauze se sešla vláda Petra Fialy. „Je tu aspoň nějaká šance na mír a na ukončení bojů,“ řekl po jednání kabinetu premiér Fiala. „Teď se ukáže, jestli má Vladimir Putin zájem ukončit válku,“ dodal předseda vlády. Je podle něj otázka, zda je Putin skutečně ochoten si sednout k jednacímu stolu.

„Je tu nějaká šance, že by na Ukrajině mohly ustat boje,“ prohlásil premiér Fiala v návaznosti na schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským diktátorem Vladimirem Putinem na Aljašce a následně na jednání, jehož se s Trumpem účastnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a špičky několika evropských států – Velké Británie, Francie, Německa, Itálie a Finska.

Premiér Fiala ocenil, že s koalicí ochotných, tedy zemí pomáhajících Ukrajině, intenzivně diskutují i s USA a je shoda na dalším postupu.

Premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan na jednání vlády (20. srpna 2025)
Ministr zemědělství Marek Výborný při příchodu na jednání vlády (20. srpna 2025)
Jednání vlády (20. srpna 2025)
Ministři školství Mikuláš Bek, spravedlnosti Eva Decroix, obrany Jana Černochová a financí Zbyněk Stanjura na jednání vlády (20. srpna 2025)
5 fotografií

Prodloužení stavu nebezpečí u Hustopečí

Na žádost hejtmana Olomouckého kraje vláda podle ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL prodloužila do 24. září stav nebezpečí v okolí Hustopečí nad Bečvou.

Pokračuje tam likvidace benzenu uvolněného do půdy při únorové nehodě a následném požáru vlaku. Opatření umožňuje rychlejší organizaci sanace. Vláda může zvláštní režim prodloužit vždy jen o 30 dnů.

Více lidí bude mít nárok na pomoc v bydlení

Pomoc s bydlením bude moci získat víc lidí, kteří jsou v bytové nouzi. Vláda schválila návrh nařízení o podpoře bydlení, které rozšíří okruh lidí ohrožených bytovou krizí s nárokem na pomoc. Po jednání vlády to řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Platforma pro sociální bydlení zvýšení násobku minima ocenila. Podle ní ale změna situaci napravuje jen částečně.

Ministři při příchodu na středeční jednání hovořili o tom, že očekávají, že vláda bude neformálně debatovat o harmonogramu projednávání státního rozpočtu na příští rok.

Premiér Fiala řekl po jednání vlády řekl, že 31. srpna předloží technický návrh rozpočtu, následovat budou intenzivní politická jednání a vláda pošle návrh rozpočtu Sněmovně do konce září.

„Jednat nad rozpočtem můžeme, až budeme mít materiál, který nám pošle ministerstvo financí,“ řekl.

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS už dříve uvedl, že schodek rozpočtu v příštím roce by mohl dosáhnout až 280 miliard korun po letos plánovaných 241 miliardách korun. Vyšší deficit neumožňuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. Fíala po jednání vlády potvrdil, že počítá s tím, že rozpočet bude navržen se schodkem do 280 miliard korun.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.