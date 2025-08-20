„Je tu nějaká šance, že by na Ukrajině mohly ustat boje,“ prohlásil premiér Fiala v návaznosti na schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským diktátorem Vladimirem Putinem na Aljašce a následně na jednání, jehož se s Trumpem účastnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a špičky několika evropských států – Velké Británie, Francie, Německa, Itálie a Finska.
Premiér Fiala ocenil, že s koalicí ochotných, tedy zemí pomáhajících Ukrajině, intenzivně diskutují i s USA a je shoda na dalším postupu.
Prodloužení stavu nebezpečí u Hustopečí
Na žádost hejtmana Olomouckého kraje vláda podle ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL prodloužila do 24. září stav nebezpečí v okolí Hustopečí nad Bečvou.
Pokračuje tam likvidace benzenu uvolněného do půdy při únorové nehodě a následném požáru vlaku. Opatření umožňuje rychlejší organizaci sanace. Vláda může zvláštní režim prodloužit vždy jen o 30 dnů.
Více lidí bude mít nárok na pomoc v bydlení
Pomoc s bydlením bude moci získat víc lidí, kteří jsou v bytové nouzi. Vláda schválila návrh nařízení o podpoře bydlení, které rozšíří okruh lidí ohrožených bytovou krizí s nárokem na pomoc. Po jednání vlády to řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.
Platforma pro sociální bydlení zvýšení násobku minima ocenila. Podle ní ale změna situaci napravuje jen částečně.
Ministři při příchodu na středeční jednání hovořili o tom, že očekávají, že vláda bude neformálně debatovat o harmonogramu projednávání státního rozpočtu na příští rok.
Premiér Fiala řekl po jednání vlády řekl, že 31. srpna předloží technický návrh rozpočtu, následovat budou intenzivní politická jednání a vláda pošle návrh rozpočtu Sněmovně do konce září.
„Jednat nad rozpočtem můžeme, až budeme mít materiál, který nám pošle ministerstvo financí,“ řekl.
Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS už dříve uvedl, že schodek rozpočtu v příštím roce by mohl dosáhnout až 280 miliard korun po letos plánovaných 241 miliardách korun. Vyšší deficit neumožňuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. Fíala po jednání vlády potvrdil, že počítá s tím, že rozpočet bude navržen se schodkem do 280 miliard korun.