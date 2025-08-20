Vláda se schází po letní pauze. Má jednat i o stavu nebezpečí u Hustopečí

Vláda může zvláštní režim prodloužit vždy jen o 30 dnů. Kdyby lhůtu neprodloužila, skončil by zvláštní režim v lokalitě v pondělí 25. srpna.
Ministři projednají také změnu na postu zmocněnce pro zastupování státu před Soudním dvorem Evropské unie. Martina Smolka mířícího do čela stálé mise ve Vídni by měl podle serveru iROZHLAS.cz nahradit právní expert ministerstva zahraničí Jiří Vláčil.
Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá návrh nařízení o podpoře bydlení, který má rozšířit okruh lidí ohrožených bytovou krizí s nárokem na pomoc.
Je možné, že se ministři budou věnovat i aktuální mezinárodní situaci včetně jednání o budoucnosti Ukrajiny, či že vyslechnou informace o postupu osvětlování bitcoinové aféry, kvůli které odstoupil ministr spravedlnosti Pavel Blažek.