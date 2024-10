Vláda projedná prodloužení stavů nebezpečí, zálohy na PET lahve i platy

V Moravskoslezském kraji by měl stav nebezpečí platit v případě souhlasu vlády do nejdéle do 13. listopadu v Bohumíně, Bruntálu, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Kravařích, Krnově, Opavě a Ostravě.

V Olomouckém kraji v případě souhlasu vlády bude stav nebezpečí trvat nejdéle do 12. listopadu do 15:00 na území obcí s rozšířenou působností Jeseník a Šumperk.

Zálohový systém na PET lahve a kovové plechovky, recyklační poplatek na letáky

Ministři projednají i vznik nového zálohového systému na plastové PET lahve a kovové plechovky, který má zavést novela zákona o obalech. Tu vládě předkládá ministerstvo životního prostředí.

Cílem návrhu je zvýšení recyklace a omezení množství odpadu v přírodě. Návrh má také zavést recyklační poplatek pro výrobce reklamních letá, a omezit tak plošnou distribuci těm, kteří o reklamní letáky zájem nemají.

Kabinet by měl podle ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS začít jednat o zvýšení platů vrcholných politiků a soudců. Podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí by mohly příští rok vzrůst o víc než 13 procent.

Vláda má na programu i platy politiků. Kvůli verdiktu Ústavního soudu k platům soudcům

Premiér Petr Fiala uvedl, že rozhodování o růstu platů ústavních činitelů není vůle vlády. Kabinet reaguje na verdikt Ústavního soudu o platech soudců, na které jsou odměny ústavních činitelů navázané.

„My bychom takovýmto způsobem rozhodně nezvyšovali platy,“ prohlásil Fiala v pořadu Ptám se, pane premiére na webu Blesk.cz. Dodal, že nepovažuje za dobré, aby platy politiků rostly rychleji než průměrné mzdy ve společnosti.

Zasedání bude posledním pro ministra pro legislativu Michala Šalomouna, který v pátek končí v souvislosti s odchodem Pirátů do opozice. Kabinet neplánuje jeho funkci dál obsazovat, agenda přejde na ministra spravedlnosti.

Šalomoun také předkládá návrh na rozšíření zákona, na základě kterého náleží odškodnění obětem násilí při demonstracích k výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy ze srpna 1969.