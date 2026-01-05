Vláda projedná své prohlášení i návrh, který nahradí zákon o státní službě

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Dokument obsahuje závazek nezvyšovat daně, znovu zavést elektronickou evidenci tržeb či nepodnikat kroky k přijetí eura. Počítá také se zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 letech.
Ministři se budou zabývat rovněž návrhem na odklad účinnosti části zákona o podpoře bydlení a poslaneckým návrhem, který má nahradit zákon o státní službě.
Ten má umožnit rychlejší zeštíhlování státní správy. Zaměstnávání státních úředníků by se mělo více přiblížit běžnému pracovnímu poměru a řídit se především zákoníkem práce. Podle odborů jde o diletantský hazard.
Před jednáním vlády jednají koaliční špičky ANO, SPD a Motoristů sobě.
Babiš na Instagramu stručně okomentoval Okamurův novoroční projev, v němž urážel Ukrajince, když mluvil o „zlodějích kolem junty Zelenského“, i předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen, kterou předseda Sněmovny a třetí nejvyšší ústavní činitel označil za nepříčetnou.
„Myslím to, že pan předseda SPD to pojal jako projev předsedy SPD, že mluvil hlavně na své voliče,“ řekl Babiš. Možná se podle něj svým projevem Okamura snažil získat i voliče hnutí Stačilo!, které se do Sněmovny nedostalo.