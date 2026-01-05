Vláda projedná své prohlášení i návrh, který nahradí zákon o státní službě

Vláda ANO, SPD a Motoristů sobě se schází poprvé v novém roce. Týden před hlasováním o důvěře ve Sněmovně projedná své programové prohlášení, které nová koalice připravila už v říjnu po parlamentních volbách.

Dokument obsahuje závazek nezvyšovat daně, znovu zavést elektronickou evidenci tržeb či nepodnikat kroky k přijetí eura. Počítá také se zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 letech.

Ministři se budou zabývat rovněž návrhem na odklad účinnosti části zákona o podpoře bydlení a poslaneckým návrhem, který má nahradit zákon o státní službě.

Ten má umožnit rychlejší zeštíhlování státní správy. Zaměstnávání státních úředníků by se mělo více přiblížit běžnému pracovnímu poměru a řídit se především zákoníkem práce. Podle odborů jde o diletantský hazard.

Před jednáním vlády jednají koaliční špičky ANO, SPD a Motoristů sobě.

Babiš na Instagramu stručně okomentoval Okamurův novoroční projev, v němž urážel Ukrajince, když mluvil o „zlodějích kolem junty Zelenského“, i předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen, kterou předseda Sněmovny a třetí nejvyšší ústavní činitel označil za nepříčetnou.

„Myslím to, že pan předseda SPD to pojal jako projev předsedy SPD, že mluvil hlavně na své voliče,“ řekl Babiš. Možná se podle něj svým projevem Okamura snažil získat i voliče hnutí Stačilo!, které se do Sněmovny nedostalo.

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci, schválila posledním letošním zasedání vláda Andreje Babiše. (22. prosince 2025)
Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu Karel Havlíček na zasedání nové vlády. (16. prosince 2025)
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přichází na zasedání nové vlády ANO, SPD a Motoristů. Na schůzi se řeší mimo jiné i ceny energií, emisní povolenky ETS 2, migrační pakt či rozpočet na příští rok. (16. prosince 2025)
Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný a ministr kultury Oto Klempíř na zasedání nové vlády ANO, SPD a Motoristů. Na schůzi se řeší mimo jiné i ceny energií, emisní povolenky ETS 2, migrační pakt či rozpočet na příští rok. (16. prosince 2025)
