Vláda projedná zákon o celostátním referendu i zastropování cen energií

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Vláda by plán podle Havlíčka aktivovala v případě, že by ceny energií pro odběratele překonaly určitou úroveň, tu však zatím nespecifikoval. Energie důsledkem konfliktu na Blízkém východě zdražují už od letošního jara, situace přitom neslibuje řešení v dohledné době.
„Připravíme řešení pro případné snižování cen energií za předpokladu, že by dál rostly ceny energií,“ řekl v neděli Havlíček. Zaměřit se chce na koncové ceny pro odběratele i ceny přímo od výrobců.
„Přistoupíme ke snížení koncových cen pro domácnosti i živnostníky, a to prostřednictvím regulované složky. Spolu s tím přistoupíme také k zastropování cen u výrobců,“ uvedl Havlíček. V pondělí plán předloží vládě.
Pokud vláda plán schválí, neznamená to okamžité snižování a zastropování cen. Kabinet by podle Havlíčka plán aktivoval, až kdyby ceny energií překonaly úroveň, na níž se vláda shodne. „Bude to univerzálně postavené tak, abychom byli schopni okamžitě reagovat, až nastane kritická situace, kdy koncové ceny přesáhnou určitou úroveň,“ doplnil Havlíček.
Nejvýrazněji se zdražování energií projevuje u pohonných hmot a plynu.
K referendu jsou potřeba hlasy opozice
Projednávaný návrh na celostátní referendum by ve Sněmovně potřeboval kromě koaličních hlasů také oporu u opozice, aby bylo dosaženo ústavní většiny. Ty ale podle informací iDNES.cz dosud nemá. „Pro ODS není podpora žádného zákona o obecném referendu ve hře,“ sdělil předseda poslaneckého klubu Marek Benda. Podobně mluví i Jan Jakob z TOP 09. „Tuto úpravu nepodpoříme,“ má jasno. Oba předsedové poslaneckých klubů navíc tvrdí, že koalice s nimi o jejich možné podpoře dosud ani nezačala jednat.
Odmítavé stanovisko zatím zaujímá také poslanecký klub Pirátů. „Celostátní referendum u nás v tuto chvíli není vůbec na stole,“ vyjádřila se pro redakci Olga Richterová. U současné vlády jí v tuto chvíli schází boj proti dezinformacím, který je pro Piráty „předpokladem k diskuzi o referendu.“
Právě Pirátskou stranu považoval předseda Sněmovny a velký zastánce obecného referenda Tomio Okamura (SPD) za přirozené partnery při hlasování o návrhu zákona.
Pokud by vládní návrh referenda nakonec prošel, bylo by možné celostátní hlasování vyvolat z občanské iniciativy, ke které by bylo nutné získat 300 tisíc podpisů nebo z parlamentní iniciativy po souhlasu obou komor.
Aby bylo hlasování závazné, stačilo by podle návrhu 35 procent hlasů všech oprávněných voličů a nadpoloviční většina hlasujících pro to, či ono řešení. Předem jsou ale z návrhu o celostátním referendu vynechána témata obrany a bezpečnosti. Pokud by návrh prošel, občané by tak nemohli hlasovat o setrvání v NATO nebo v Evropské unii.
Větší zásahy proti dronům
Vláda dnes také schválila novelu zákona o ochraně objektů. Provozovatelé kritické infrastruktury i policisté by mohli získat více možností, jak zasáhnout proti dronům, které neoprávněně proniknou do bezletové zóny chráněných objektů. Počítá s tím novela, kterou dnes schválila vláda, informovalo ministerstvo vnitra v tiskové zprávě. O vymezení zvláštních chráněných prostorů by provozovatelé mohli požádat, proti dronům by pak měli možnost zasahovat jejich proškolení zaměstnanci.
V současnosti mohou bezpilotní systém eliminovat policisté nebo vojáci. S ohledem na vysoký počet objektů kritické infrastruktury je ale jejich reakční doba omezená. „Naše zkušenosti i zkušenosti ze zahraničí ukazují, že rychlost zásahu proti dronu je při ochraně kritické infrastruktury klíčová. Navíc roste počet incidentů, kdy takovou oblast naruší dron. Za současné bezpečnostní situace proto potřebují mít subjekty kritické infrastruktury i bezpečnostní složky účinné možnosti, jak adekvátně reagovat,“ uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Nová úprava podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) zajistí jasný a vyvážený rámec pro ochranu kritické infrastruktury bez toho, aby nepřiměřeně omezoval oprávněný provoz dronů. Podle dřívějších informací se dotkne úprava například mezinárodních letišť, energetických uzlů či jaderných elektráren.