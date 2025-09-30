Vláda schválila návrh státního rozpočtu se schodkem 286 miliard korun

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Vláda se podle premiéra rozhodla zvýšit výdaje ministerstva dopravy proti prvnímu návrhu o 22 miliard korun a školství o 5,3 miliardy korun, hlavně na vysoké školy.
„Já bych ocenil, že jsme rozpočet schválili jednomyslně,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Rozpočtové příjmy se podle něj zvýšily díky dopadu jednotného hlášení zaměstnavatele, které začne platit v příštím roce. Ministerstvo podle něj také zvýšilo očekávané příjmy z Evropské unie.
„Nejvyšší objem výdajů míří tradičně na sociální výdaje, 950 miliard,“ prohlásil šéf státní kasy.
Rozpočet je podle něj proinvestiční, protože počítá s rekordními investicemi. Jejichž objem má být 11,3 procenta výdajů rozpočtu. Z národních zdrojů na investice půjde částka 186 miliard korun.
Podoba rozpočtu se může změnit po volbách
Volby do Sněmovny, které výrazně změní její složení, jsou již tento týden v pátek a v sobotu.
Konečná podoba rozpočtu se tak ještě může lišit. Opoziční ANO už dalo najevo, že bude chtít rozpočet vrátit vládě k přepracování.
Vláda zatím nerozhodla o tom, jak dostanou v příštím roce přidáno zaměstnanci veřejného sektoru. Na růst jejich platů chce vláda příští rok přidat 27 miliard korun, řekl už minulý týden po jednání s odbory lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Růst platů u lidí ve veřejné sféře by podle něj mohl být o 9 procent, u lépe placených o 5 procent.
„Debata o tom bude pokračovat,“ řekl po jednání vlády Stanjura.
Učitelům se od ledna zvýší platové tarify o 7 procent a asistentům pedagogů o pevnou částku dva tisíce korun, dohodly se školské odbory s ministrem Mikulášem Bekem. Vězeňské službě stejně jako všem příslušníkům bezpečnostní sborů stoupnou od příštího roku základní platové tarify o pět procent.