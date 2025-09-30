Vláda schválila návrh státního rozpočtu se schodkem 286 miliard korun

Návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard korun schválila vláda. Do konce září ho musí poslat do Sněmovny. „Příjmy a výdaje byly navýšeny o 28 miliard korun, schodek se nezměnil,“ řekl premiér a předseda ODS Petr Fiala. Součástí návrhu rozpočtu je, že na platy pro zaměstnance veřejného sektoru půjde o 27 miliard korun víc než letos, o konkrétním rozdělení se má ještě jednat.

Vláda se podle premiéra rozhodla zvýšit výdaje ministerstva dopravy proti prvnímu návrhu o 22 miliard korun a školství o 5,3 miliardy korun, hlavně na vysoké školy.

„Já bych ocenil, že jsme rozpočet schválili jednomyslně,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Rozpočtové příjmy se podle něj zvýšily díky dopadu jednotného hlášení zaměstnavatele, které začne platit v příštím roce. Ministerstvo podle něj také zvýšilo očekávané příjmy z Evropské unie.

„Nejvyšší objem výdajů míří tradičně na sociální výdaje, 950 miliard,“ prohlásil šéf státní kasy.

Rozpočet je podle něj proinvestiční, protože počítá s rekordními investicemi. Jejichž objem má být 11,3 procenta výdajů rozpočtu. Z národních zdrojů na investice půjde částka 186 miliard korun.

Podoba rozpočtu se může změnit po volbách

Volby do Sněmovny, které výrazně změní její složení, jsou již tento týden v pátek a v sobotu.

Konečná podoba rozpočtu se tak ještě může lišit. Opoziční ANO už dalo najevo, že bude chtít rozpočet vrátit vládě k přepracování.

Vláda zatím nerozhodla o tom, jak dostanou v příštím roce přidáno zaměstnanci veřejného sektoru. Na růst jejich platů chce vláda příští rok přidat 27 miliard korun, řekl už minulý týden po jednání s odbory lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Růst platů u lidí ve veřejné sféře by podle něj mohl být o 9 procent, u lépe placených o 5 procent.

„Debata o tom bude pokračovat,“ řekl po jednání vlády Stanjura.

Učitelům se od ledna zvýší platové tarify o 7 procent a asistentům pedagogů o pevnou částku dva tisíce korun, dohodly se školské odbory s ministrem Mikulášem Bekem. Vězeňské službě stejně jako všem příslušníkům bezpečnostní sborů stoupnou od příštího roku základní platové tarify o pět procent.

