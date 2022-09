Vláda odkládá jednání o rozpočtu na příští rok se schodkem 270 miliard

Poslancům musí vláda návrh poslat do konce září. Deficit rozpočtu by se už neměl zvýšit.

Na programu jednání má vláda nařízení, podle něhož by měly od října vzrůst normativní náklady, které představují strop pro výpočet dávek na bydlení. Od října by se kvůli zdražování energií měly zvednout o 2 000 až 4 500 korun.

Podle počtu členů domácnosti a velikosti bydliště by mohly růst o 11 až 68 procent. Nejvíc by se měly zvýšit samotným lidem či dvojicím v nájmu. Podle odhadů ministerstva práce by se výdaje na příspěvky po úpravě mohly pro letošek zvýšit o 400 milionů korun.

Za nadbytečný zřejmě vláda označí návrh poslanců opozičního ANO, podle kterého by nový ředitel zpravodajských služeb musel nastupovat do funkce s prověrkou na nejvyšší stupeň přísně tajné.