Pozitivní antigen pošle zaměstnance do karantény, plánuje vláda. A to na pět dnů

„Potvrdil nám to s tím, že jsme jasně upozornili, aby bylo jasně definováno, kdy začíná ten pětidenní úsek, protože jsme upozornili, že někteří zaměstnanci budou testováni na ranní směně, ale někteří před noční směnou, tak od jaké chvíle se počítá těch pět dnů,“ uvedl po jednání se špičkami vládní koalice Středula.

„Bez komentáře,“ řekl po jednání prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Dodal, že ctí dohodu s vládou, že ona sama až po středečním jednání kabinetu oznámí vše , co souvisí s plošným testováním zaměstnanců od 17. ledna.

„Řekli jsme, aby to bylo v souladu se zákony, protože nejhorší věc na předchozích opatřeních bylo, že se poměrně rychle rušily,“ řekl Středula.

Vláda podle šéfa odborové centrály ČMKOS trvá na tom, že se budou muset testovat všichni zaměstnanci, i ti, kteří se již naočkovali posilující třetí dávkou.

Ať se testování netýká těch, co už dostali třetí dávku očkování, řekl šéf odborů Středula

Před jednáním se špičkami koalice o plošném testování zaměstnanců řekl Středula, že by se podle něj testování nemuselo týkat lidí, kteří už dostali posilující dávku proti covidu.

„Jestliže už je ta posilující dávka, hovoří se, že je opravdu velmi silná, tak si myslím, že to už není potřeba a že to spíše snižuje ochotu jít na tu třetí, posilující dávku. Ale je to pouze můj subjektivní názor a budu rád, když pan ministr zdravotnictví také na to zareaguje,“ odvětil na dotaz, co soudí o tom, že se testování podle vlády má jednou za tři až pět dnů týkat všech zaměstnanců, i těch opakovaně očkovaných. Vláda tím chce pomoci omezit šíření mutace omikron, aby nebyly zahlceny nemocnice. „Bylo řečeno, že je to nutné,“ připustil Středula po jednání.

„My tu připomínku zaznamenáváme opakovaně, ale je třeba si uvědomit, že i když jsem očkován dvakrát nebo třikrát, tak nejsem člověkem, který je bezinfekční. Takže i tohle riziko musíme zohlednit, ale kompetentní je k tomu ministr zdravotnictví,“ řekl šéf lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 se při příchodu na jednání s odbory a zástupci zaměstnavatelů jakémukoli komentáři vyhnul, jen odmítavě zamával rukou a vešel do budovy Úřadu vlády.

29. prosince 2021

Dva týdny testovat všechny, pak rozvolnit, řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Tomáš Prouza, prezident Svazu průmyslu a cestovního ruchu, vnímá testování zaměstnanců jinak než Středula. „Z toho, co vidíme, že mohou být infekční lidé i po druhé nebo po třetí dávce očkování, tak si myslím, že je dobře, že se otestují všichni. Umím si představit, že teď na začátku dva týdny se budou testovat všichni, potom se to rozvolní. Ale teď na začátku by mělo být cílem vybrat co nejvíc nakažených, aby se nemoc ve firmách nešířila dál,“ řekl při příchodu na jednání s vládou Prouza.

I když se plošné testování prodraží, je to podle Prouzy stále levnější, než když budou lidé nemocní a v práci nakazí další desítky lidí.

Svaz průmyslu a dopravy od vlády požadoval navýšení testovacích kapacit na veřejných odběrových místech. V současnosti totiž platí, že když je výsledek antigenního testu pozitivní, následovat musí potvrzující PCR test na odběrových místech.

„Od 17. bude fungovat testování pomocí antigenních testů ve firmách pro všechny, včetně těch, co mají třetí dávku, a to v režimu s tří až pětidenním intervalem. Detaily domluvíme s tripartitou tak, aby to bylo co nejpohodlnější pro zaměstnance, zaměstnavatele a nejlépe to chránilo občany České republiky,“ oznámil 29. prosince po jednání vlády ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. „Ty testy samozřejmě musí být hrazené,“ dodal. Hrazené testy jsou financovány ze zdravotního pojištění.

Obce a kraje budou muset testy kupovat dráž

Ještě před jednáním se sociálními partnery jednala dopoledne vláda s hejtmany. Liberecký hejtman Martin Půta po jednání uvedl, že Správa státních hmotných rezerv s nákupem testů pro města, obce a kraje a jejich příspěvkové organizace do 17. ledna pomoci nemůže, k tak rychlému nákupu by potřebovala nouzový stav. Na vypsání zakázky na nákup by podle něj správa aktuálně potřebovala dva měsíce a to je pozdě. Obce a kraje tak budou muset nakupovat samy a výrazně dráž.

Již od začátku roku se dvakrát týdně testují i žáci ve školách a od od úterý se otevřela možnost posilující dávky vakcíny proti covidu (boosteru) pro všechny nad 18 let, kteří mají pět měsíců od druhého očkování.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování

Laboratoře v pondělí odhalily 9 333 případů, což je nejvíc za poslední dva týdny. Oproti minulému pondělí je to nárůst o asi 2 500 případů. V nemocnicích je 2 811 lidí, z toho 535 v těžkém stavu. Na 100 tisíc obyvatel připadá v uplynulém týdnu 358 nakažených, incidenční číslo se tak zvýšilo ze 335. Šíření covidu opět začíná zrychlovat, o čemž vypovídá to, že reprodukční číslo stouplo na 1,11.

Koalice seznámila zaměstnavatele a odboráře s přípravou programového prohlášení vlády

Představitelé vládní koalice budou se zaměstnavateli a odbory jednat i o přípravě programového prohlášení vlády. O důvěře vládě, která se opírá o 108 poslanců ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN, se má ve Sněmovně hlasovat 12. ledna.

„Byl bych rád kdybych odcházel s tím, že vím, jakým směrem jde programové prohlášení vlády, protože jsme nic neobdrželi,“ řekl Středula. Jediné, co odbory od vlády dostaly, je totiž text koaliční smlouvy, která byla ale zveřejněna již dříve.

„To hlavní by mělo být, že na průsečíku energetiky, průmyslové politiky a politiky v oblasti životního prostředí české i evropské vlastně stojí rozdíl mezi tím, jestli dále bude pokračovat ve sbližování ekonomické úrovně se západní Evropou, nebo ne. To je pro nás obrovské riziko, na které se musíme připravit a na které musíme zareagovat,“ řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý k tomu, co čeká od programového prohlášení vlády.