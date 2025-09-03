„Problém je samozřejmě ten, že vláda zatím nechce příliš hledat shodu,“ uvedl odborový předák.
„My jsme se zatím nedohodli,“ potvrdil i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.
Finální návrh odborů podle něj byl, aby růst platů pro hůře placené prose státních zaměstnanců o 13 procent a sedm procent pro ostatní. Jurečka jménem koalice navrhl zvýšení o sedm procent místo třinácti, respektive pět místo sedmi. Věří, že jednání budou pokračovat.
Zástupci vlády a odborů jednali ve středu ráno na Úřadu vlády o zvýšení platů zaměstnanců státu a veřejných služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo více variant přidání - o pět, nebo o sedm procent a pro hůř odměňované profese o devět až třináct procent.
Odbory ale požadují pro všechny zaměstnance veřejných služeb a státu od ledna přidání vyšší, zvýšení platových tarifů o deset procent.
Věříme, že nová vláda postoj k zaměstnancům změní, řekl šéf odborů
Jednání o platech nepovažuje Středula za uzavřené. Připomněl, že vláda musí do Sněmovny poslat návrh státního rozpočtu na začátku příštího roku.
„Návrh schvaluje až Poslanecká sněmovna, takže z tohoto pohledu je pro nás pořád prostor otevřený. Věříme, že se odehraje něco podobného, jako se odehrálo v minulosti, to znamená, přijde nová vláda a postoj k zaměstnancům zásadním způsobem změní,“ prohlásil Středula, kterého doprovázeli další odboroví předáci.
Šéf ČMKOS na dotaz iDNES.cz, zda lze jeho vyjádření vykládat tak, že si odbory přejí, aby přišla jiná vláda, odvětil: „Já si myslím, že máme přání, aby nová vláda byla moudrou vládou, takže já spoléhám na to, že nová vláda bude moudřejší než ta stávající.“
Dal najevo, že za současné vlády dohodu už příliš neočekává. „Měl bych být realistou. Takže z tohoto pohledu dnes nebylo cítit to, že by byli připraveni najít dohodu, ale rád se budu v tom mýlit,“ prohlásil Středula.
„Jdeme tam s jednoznačným požadavkem na desetiprocentní růst platů od 1. ledna 2026 do tarifů. Vadí nám, že tarifní platy jsou hluboko pod minimální mzdou, takže se musí doplácet. Vláda vlastně systém odměňování fatálním způsobem rozvrátila. Velkým problémem je také nezvládnutá nakumulovaná inflace za roky 2022 a 2023,“ řekl před jednáním s vládou v rozhovoru pro iDNES.cz předseda odborové centrály ČMKOS.
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL řekl, že suma na přidání činí asi 17 až 18 miliard korun. Podle podkladů k chystanému platovému nařízení by na jím navrhované varianty bylo potřeba ale 23,5 až 45,1 miliardy korun.