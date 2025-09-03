Jednání o platech krachla. Nejlepší bude návrh od jiné vlády, řekl Středula

  11:33
Odbory se nedohodly s vládou na zvýšení platů státních zaměstnanců a zaměstnanců veřejného sektoru. „Nejlepší protest bude, když přijde nová vláda s jiným návrhem,“ řekl po jednání se zástupci kabinetu předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula. „Ten rozdíl je podle našeho soudu stále značný. My v této chvíli necítíme ze strany vlády nějakou ochotu,“ prohlásil Středula.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula před...

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula před zasedánímtripartity, 10. července 2025 | foto: ČTK

Šéf odborové centrály ČMKOS Josef Středula, ministr práce a sociálních věcí...
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula...
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula...
Předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula na tiskové konferenci řekl, že...
15 fotografií

„Problém je samozřejmě ten, že vláda zatím nechce příliš hledat shodu,“ uvedl odborový předák.

„My jsme se zatím nedohodli,“ potvrdil i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Finální návrh odborů podle něj byl, aby růst platů pro hůře placené prose státních zaměstnanců o 13 procent a sedm procent pro ostatní. Jurečka jménem koalice navrhl zvýšení o sedm procent místo třinácti, respektive pět místo sedmi. Věří, že jednání budou pokračovat.

Zástupci vlády a odborů jednali ve středu ráno na Úřadu vlády o zvýšení platů zaměstnanců státu a veřejných služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo více variant přidání - o pět, nebo o sedm procent a pro hůř odměňované profese o devět až třináct procent.

Odbory ale požadují pro všechny zaměstnance veřejných služeb a státu od ledna přidání vyšší, zvýšení platových tarifů o deset procent.

Věříme, že nová vláda postoj k zaměstnancům změní, řekl šéf odborů

Jednání o platech nepovažuje Středula za uzavřené. Připomněl, že vláda musí do Sněmovny poslat návrh státního rozpočtu na začátku příštího roku.

„Návrh schvaluje až Poslanecká sněmovna, takže z tohoto pohledu je pro nás pořád prostor otevřený. Věříme, že se odehraje něco podobného, jako se odehrálo v minulosti, to znamená, přijde nová vláda a postoj k zaměstnancům zásadním způsobem změní,“ prohlásil Středula, kterého doprovázeli další odboroví předáci.

Šéf ČMKOS na dotaz iDNES.cz, zda lze jeho vyjádření vykládat tak, že si odbory přejí, aby přišla jiná vláda, odvětil: „Já si myslím, že máme přání, aby nová vláda byla moudrou vládou, takže já spoléhám na to, že nová vláda bude moudřejší než ta stávající.“

Dal najevo, že za současné vlády dohodu už příliš neočekává. „Měl bych být realistou. Takže z tohoto pohledu dnes nebylo cítit to, že by byli připraveni najít dohodu, ale rád se budu v tom mýlit,“ prohlásil Středula.

„Jdeme tam s jednoznačným požadavkem na desetiprocentní růst platů od 1. ledna 2026 do tarifů. Vadí nám, že tarifní platy jsou hluboko pod minimální mzdou, takže se musí doplácet. Vláda vlastně systém odměňování fatálním způsobem rozvrátila. Velkým problémem je také nezvládnutá nakumulovaná inflace za roky 2022 a 2023,“ řekl před jednáním s vládou v rozhovoru pro iDNES.cz předseda odborové centrály ČMKOS.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL řekl, že suma na přidání činí asi 17 až 18 miliard korun. Podle podkladů k chystanému platovému nařízení by na jím navrhované varianty bylo potřeba ale 23,5 až 45,1 miliardy korun.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Tři muži znásilnili hendikepovanou ženu, do parku ji vylákali přes sociální sítě

Rozhovor

Do Evropy konečně přichází lék, který dokáže zpomalit rozvoj Alzheimerovy choroby

Kim v Pekingu objímal Putina. Pomůžeme vám, jak to půjde, jako bratři, slíbil

Kim vzal dceru na první zahraniční cestu, Číňané ji vítali jako jeho nástupkyni

Trump obvinil Čínu ze spiknutí s Ruskem a KLDR proti USA, Kreml se ohradil

Celý audit k bitcoinové kauze raději nezveřejňujte, žádají žalobci Decroix

Exploze cen na Oktoberfestu. Steak za 229 eur, voda za víc než 15. A co pivo?

Toyota bude v Kolíně vyrábět elektromobily, postaví linku za 16,65 miliardy

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Glosa

Koho chce metro a kdo likviduje hasiče? Český slovosled dovede neuvěřitelné kousky

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Napětí v Karibiku graduje. Američané zasáhli loď z Venezuely, vezla drogy, tvrdí

Komentář

Deportace podle Farage. Jak by migrační krizi řešil lídr strany, která v Británii vede žebříčky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.